Se hizo conocida por su aparición en series y novelas en la pantalla chica, pero terminó ganándose el cariño de todos por su calidad como persona. Hablamos de la actriz Renata del Castillo, quien, a sus 42 años, atraviesa un difícil momento al no poder continuar su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer. ¿Qué pasará con la experta en artes escénicas y cómo viene lidiando esta difícil etapa de su vida?

No son días alegres en la industria del entretenimiento latino. La actriz Renata del Castillo se encuentra padeciendo una de las etapas más difíciles de su lucha contra el cáncer, ya que no podrá llevar a cabo su tratamiento de quimioterapias.

Renata del Castillo atraviesa una dura lucha contra el cáncer (Foto: Renata del Castillo / Instagram)

Recordemos que, en 2023, del Castillo fue llevada de emergencia a un hospital situado en San Luis Potosí. En ese entonces, necesitaba donadores de sangre para poder iniciar su lucha contra esta mortal enfermedad.

RENATA DEL CASTILLO: ACTRIZ MEXICANA SE ENCUENTRA EN ETAPA TERMINAL DEL CÁNCER

De acuerdo al reporte del medio El Financiero, la actriz de “Cuando seas mía” no iniciará más procesos de quimioterapias, radioterapias o algún otro derivado debido a los efectos nocivos que causan en su cuerpo: le ocasionan sangrados.

La actriz no podrá seguir su tratamiento de quimioterapias contra el cáncer (Foto: Renata del Castillo / Instagram)

“Ya no me voy a poder hacer quimios, lo hablé con mi oncóloga, esto por los sangrados que tengo y me los está provocando el tratamiento (...) se desencadena en un avance del cáncer”, enfatizó en una entrevista para TV Azteca.

¿QUÉ HARÁ RENATA DEL CASTILLO TRAS DEJAR LA QUIMIOTERAPIA?

Fue el pasado 11 de julio que del Castillo publicó un mensaje en sus redes sociales de positivismo, pese a haber dado la dura noticia de dejar los tratamientos paliativos.

Incluso, la actriz se animó a contar que se encontraba echándole ganas a cada día de su vida. “Hoy amanecí con mucha fuerza, pensando que todo va a estar bien y así le voy echando los kilos yo”, sostuvo.

Asimismo, del Castillo profundizó que buscará ayuda en la medicina complementaria para buscar sobrevivir a esta enfermedad degenerativa.

“A tomar mi medicina alternativa, después les daré una noticia que no he abierto por completo y es importante, pero hoy a vibrar alto”, añadió.

¿QUÉ TIENE RENATA DEL CASTILLO?

Según la versión de la propia actriz de “Como dice el dicho”, fue diagnosticada con cáncer fase 4 luego de la pandemia del coronavirus. “Era cáncer cervicouterino, vino lo de la pandemia, finalmente fue como año y medio que no me hice el papanicolaou”, añadió la actriz al magazine “Venga la Alegría”.

Con un diagnóstico tan avanzado, la enfermedad se extendió rápidamente a otras áreas del cuerpo, como la columna vertebral y el sistema linfático, donde se encontraron múltiples tumores.

“Cuando voy ya tenía muy avanzado el cáncer en fase terminal, que es fase 4 y ahora tengo metástasis, tengo dos tumores, tengo en el sistema linfático la metástasis”, indicó el pasado 11 de julio.

En junio pasado, Renata del Castillo recurrió a las redes sociales en busca de ayuda después de ser hospitalizada de urgencia debido a intensos sangrados.

Renata del Castillo afrontará su tratamiento contra el cáncer de manera alternativa (Foto: Renata del Castillo / Instagram)

“A toda la gente de San Luis Potosí le quiero pedir si pueden venir a donar sangre aquí al Hospital Central a nombre de Renata Alejandra del Castillo Aguilar. Estoy llegando a urgencias en este momento. Les suplico por favor debo unos sacos de sangre y he tenido sangrados rectales y urinarios”, finalizó.

