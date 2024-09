Aquellos que vemos lucha libre desde que éramos niños o adolescentes, tenemos en nuestra mente la figura y los nombres de aquellas estrellas que destacaron más que otras. Uno de esos deportistas que nos quedó en nuestros recuerdos, sin duda, es Rey Mysterio y más aún porque la WWE siempre se encargó de promocionarlo como el que llevara en su espalda todo el peso de la comunidad latina, no solo del pueblo mexicano. Es así que, con el pasar de los años, se convirtió en el favorito de muchos.

Una de las características que más llamaban la atención de él cuando subía al ring o hacía alguna promo ante cámaras, era su atuendo, el cual era acompañado siempre con una máscara que se convirtió en su sello personal desde que empezó una carrera profesional en Estados Unidos allá por los años 90. Es precisamente esa parte de su vestuario que nos ha hecho llegar a la conclusión de que el tiempo no ha pasado, aunque sabemos que es todo lo contrario.

Y es que, al no verle el rostro, y ver que sigue teniendo la misma agilidad en el cuadrilátero, podemos pensar que sigue siendo una persona bastante joven y con mucho futuro. Sin embargo, Óscar Gutiérrez (nombre verdadero del luchador) tiene 49 años y está a poco de llegar a los 50, específicamente el 11 de diciembre de este año. Como es lógico, una persona a esa edad ya no luce como antes, así que es normal verle los estragos de la edad en su cara, pero...

Cada vez que vemos en televisión a Rey Mysterio siempre aparece con máscara, lo que nos dificulta conocer su apariencia actual, así que son pocas personas en el mundo que lo han podido ver tal cual es, además de sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. Si en este punto tienes mucha curiosidad por ver cómo luce uno de tus ídolos, te recomiendo que sigas leyendo esta nota, pues iremos presentándote algunas fotografías que seguramente no quieres perderte.

REY MYSTERIO SIN MÁSCARA

A lo largo de las décadas, todos identificamos a Rey Mysterio con su típica máscara que tantos éxitos le ha dado. Sin embargo, hubo una oportunidad en la que tuvo que salir en televisión sin ella, dejando en evidencia su cara e identidad. Esto sucedió en 1999 en WCW cuando él hacía equipo con su amigo Konnan, con quien estaba en un feudo con The Outsiders. Él y su compañero perdieron una lucha y fue obligado a sacarse lo que le cubría el rostro.

En ese momento, toda la areno quedó sorprendida porque sacarse la máscara es algo muy doloroso para cualquier luchador mexicano. Pero no solo eso, sino que sería la primera vez que en televisión mundial se le veía la cara. Todos pudimos notar sus evidentes rasgos latinos, su corta cabellera negra, cabeza pequeña y una mirada cargada de juventud, ya que en ese momento tan solo tenía 24 años.

Rey Mysterio con solo 24 años de edad cuando perdió su máscara (Foto: WCW)

Luego de ello continuó luchando sin máscara, pero poco a poco fue quedando en el olvido y hasta desapareció de la cartelera hasta que años después WWE compró WCW y los directivos decidieron en 2002 regresarlo a la programación semanal con un nuevo contrato, pero esta vez con su look de siempre: con la máscara. Así debutó en julio de ese año. Desde ese entonces, siempre ha peleado bajo esa apariencia.

Para verlo sin máscara habría que tener suerte en las calles, pero existe una manera más simple de hacerlo. Para ello habrá que ingresar a su cuenta de Instagram. Si bien la mayoría de las publicaciones son de él en su trabajo y con la máscara puesta, hay algunas fotos en las que aparece sin ella, principalmente cuando está acompañado de su familia.

Así descubrimos que, a sus casi 50 años, Rey Mysterio ya no tiene nada de cabello y los años no han pasado en vano, pues incluso tiene varias arrugas, lo cual no tiene que ser nada para escandalizarse debido a que todos pasamos por ese proceso natural de envejecimiento. Lo que es normal es que nos llame la atención, pues no es común verlo sin su tradicional máscara de toda la vida.

Rey Mysterio al lado de su esposa Angie y su hija Aalyah (Foto: Rey Mysterio / Instagram)

Rey Mysterio y su esposa Angie durante un concierto de Luis Miguel en Estados Unidos (Foto: Angie Gutiérrez / Instagram)

Es preciso manifestar que en pleno 2024, el de raíces mexicanas sigue luchando profesionalmente y se encuentra bajo contrato con la WWE, su casa de muchos años. Su posición en la compañía podemos intuir que es como alguien que impulsa nuevos talentos y también como leyenda, puesto que es un referente útil para determinados momentos en los que se necesite a alguien de su envergadura.

Así mismo hay que señalar que en la WWE está Dominik, el hijo mayor de Rey. El orgulloso padre ha ayudado en su prometedora carrera haciendo parejas, pero luego se separaron, teniendo varias rivalidades desde entonces. Incluso se han enfrentado en reiteradas oportunidades, siendo algo muy importante para ambos y significativo.