Una mujer que ama a su familia, así es Rosie Rivera, la hermana de la fallecida cantante Jenni Rivera, quien además de destacar en el mundo del entretenimiento por sus participaciones en realities, ella estuvo hace años en el ojo de la tormenta por sus vivencias personales y escándalos, los cuales narró en su libro “My Broken Pieces: Mending the Wounds From Sexual Abuse Through Faith, Family and Love”. Si bien, sus experiencias dejaron boquiabiertos a todos, ahora ella es una persona que se desvive por sus hijos. Pero ¿sabes quiénes son? Si no es así, no te preocupes que a continuación te lo contamos.

Cabe mencionar que esta personalidad televisiva nació el 3 de julio de 1981 en Long Beach, California. Asimismo, incursionó en la industria musical en 2022 cuando sacó su primer sencillo junto a su hermano Juan Rivera, el cual lleva por título “Déjame el instructivo”. Meses después, nuevamente ambos lanzaron “Te presumo”.

¿CUÁNTOS HIJOS TIENE ROSIE RIVERA?

Rosie Rivera tiene en total tres hijos: dos mujeres y un varón. La mayor es fruto de su primera relación.

¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DE ROSIE RIVERA?

Kassandra “Kassey” Rivera. Es la hija mayor de Rosie Rivera, quien la tuvo cuando tenía 22 años. Aunque no reveló el nombre de su expareja, contó que durante el tiempo que estuvieron juntos vivió episodios de violencia. A pesar de que terminaron mal, ella decidió voltear la página y cuando la adolescente cumplió 15 años, viajaron juntos a París y Londres. Al viaje lo acompañó su actual esposo.

Actualmente, la joven también es una celebridad en redes sociales, donde tiene miles de seguidores. Asimismo, tiene publicaciones con su padre biológico.

Esta bella joven es la hija mayor de Rosie Rivera (Foto: Kassey Rivera / Instagram)

Samantha Chay Flores. Es la otra hija de la también empresaria, fruto de su matrimonio con Abel Flores. Ella nació en 2013 y es una niña muy risueña, alegre y con una tierna sonrisa. Junto a sus padres viaja por diferentes lugares.

La menor aparece en varias fotografías que sube la hermana de Jenni Rivera a sus redes sociales, donde la vemos muy contenta.

Samantha es la segunda hija de la famosa (Foto: Rosie Rivera / Instagram)

Elías Melek Flores. Es el hijo menor de Rosie Rivera, también fruto de su unión con Abel Flores. el pequeño nació en 2016 y se convirtió en la luz de los ojos de la familia.

Como se puede apreciar, es un niño que quiere descubrir el mundo, muy curioso y con una linda sonrisa que contagia a todos.