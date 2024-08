“La casa de los famosos México” sigue generando revuelos en sus capítulos más recientes. Si bien presenciamos la pelea entre Adrián Marcelo y Gala Montes en vivo y en directo, el formato adaptado también nos ha dado momentos emotivos y confesiones de nuestros participantes favoritos. ¿Sabías que Sabine Moussier vivió un momento complicadísimo con su exesposo Jorge Alejandro Peralta Casal? Pues, te lo cuento en esta nota.

En los realitys de telerrealidad siempre hay espacio para las confesiones y los momentos de alta tensión. Prueba de ello son los últimos capítulos que han salido en “La casa de los famosos México”, pues hemos podido darnos cuenta que las celebridades siguen siendo seres de carne y hueso, por muy conocidos que sean.

Una de las más recientes declaraciones tiene que ver con la actriz Sabine Moussier, de 58 años, quien dejó de lado su controversial actitud en la casa más famosa de todas para sacar a flote su personalidad más íntima y darnos algunos detalles de su turbulenta relación con su exesposo.

Sabine Moussier se encuentra participando en la segunda temporada de "La casa de los famosos México" (Foto: Televisa)

LA TURBULENTA VIDA AMOROSA DE SABBINE MOUSSIER

A sus 58 años de edad, Moussier sabe que su carrera ha estado marcada por algunos escándalos y una que otra polémica. No solamente logró ser una de las intérpretes más destacadas de su generación, sino también una figura controversial desde inicios de los 2000.

En ese sentido, la reconocida figura de telenovelas dio algunas pistas de lo que fue su tan mediática relación con Jorge Alejandro Peralta Casal, empresario de Chile y padre de sus hijos.

“Mi ex esposo era super celoso, yo vivía en Cuernavaca. Tomar clases de ejercicio porque me veían los hombres, tenía que estar vestida tapada. Ya después me dejó como dejar abrir un poco la camisa”, aseveró en “La casa de los famosos México” la actriz oriunda de Leverkusen sobre los celos de Peralta.

Como era de esperarse, tal secreto revelado generó una gran curiosidad entre sus seguidores y los fans del programa de telerrealidad, hasta el punto que su nombre logró volverse tendencia en las redes sociales durante unas cuantas horas.

Sabine Moussier pasó una vida amorosa muy turbulenta junto a su exesposo Jorge Peralta (Foto: La casa de los famosos México / Instagram)

Pero, ¿qué tan cierto es lo que dijo Moussier en la televisión? Si recordamos, la parejita logró conocerse por medio de amigos en común y se casaron en 2002. Ambos tuvieron dos hijos llamados Camilo y Paulo. Sin embargo, la relación no marchaba bien desde el inicio debido a los engaños y las mentiras.

Resulta que Moussier pudo conocer que Peralta no era la figura acaudalada que decía ser, lo cual generó un gran malestar en su familia, hasta el punto de que tengan que enfrentar necesidades económicas al inicio de su vida.

Con el pasar de los años, esta crisis se fue agudizando y Peralta se tornó un hombre controlador y sumamente posesivo. Tal actitud limitó de sobremanera a la actriz germana-mexicana, quien tuvo que lidiar con límites durante su etapa profesional.

Aunque eso no fue lo peor de todo, ya que los episodios de violencia comenzaron a asomarse entre ellos. Como era de esperarse, se divorciaron a mediados de 2008 de manera legal.

LA VEZ QUE AYUDÓ SABBINA MOUSSIER A SALIR DE LA CÁRCEL A SU EXMARIDO

Pero los escándalos no cesaron ahí, ya que Moussier tenía que lidiar con otra gran prueba. Luego de los engaños de su expareja, Peralta comenzó a tener actitudes fraudulentas, lo cual lo terminó encerrando en prisión por desfalcar a la actriz Sherlyn.

Ello generó un malestar sin precedentes en la vida de los hijos de Moussier, por lo que decidió ayudar al padre de sus herederos a lidiar con los procesos penales que se le avecinaban: cargos por defraudar a Sherlyn por 2.6 millones de pesos mexicanos.

¿Cómo acabó la historia? Moussier pagó la deuda correspondiente con un terreno y una de sus camionetas, generando que Sherlyn retire la demanda para que Peralta quede en libertad.

En la actualidad, se sabe que el presunto empresario chileno se encuentra alejado de la vida de sus hijos, ya que no ha estado presente en estos últimos años. Sin embargo, para Moussier eso ya no le afecta tanto.

“Su papá no vive en México, hace muchísimos años desapareció, ya no estábamos juntos. El dolor es por mis hijos, nos separamos después de que bautizamos a mi hijo. Él hizo su vida y yo hice la mía. sa, indicó en “Secretos de villanas” en 2023.

“Lo saqué (de la cárcel) porque tengo dos hijos y porque soy una persona pública, no podía permitir que nadie les dijera nada en la escuela, yo quería que ellos pudieran ver siempre a los ojos y de frente a quien fuera”, aclaró Sabine en referencia a aquel acto de bondad que tuvo con su anterior pareja.

No queda duda de que caras vemos, corazones no sabemos. ¡Qué gran actitud tuvo Sabine!

