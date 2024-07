Si de grandes actrices de telenovelas comentamos, sin lugar a duda Sabine Moussier es una de ellas, pues gracias a sus grandes interpretaciones, casi todas como villana, supo ganarse el respeto del público. Aunque muchos conocemos su trayectoria televisiva, son varios los que buscan saber más aspectos sobre su vida privada; por ejemplo, si tiene novio y quiénes han sido sus parejas. En esta nota, te damos a conocer el historial amoroso de la talentosa histrionisa alemana, que radicó la mayor parte de su vida en México.

Cabe mencionar que además de haber hecho cine, teatro y televisión, ella ha incursionado en el mundo de los realities con “La casa de los famosos México 2″, donde convive con otras 14 celebridades.

La actriz cumplió 58 años el pasado 12 de julio de 2024 (Foto: Sabine Moussier / Instagram)

¿SABINE MOUSSIER TIENE NOVIO?

La vida privada de Sabine Moussier se mantiene bajo siete llaves, por lo que se desconoce si tiene pareja. Por el momento, sabemos que ella se encuentra sola.

EL HISTORIAL AMOROSO DE SABINE MOUSSIER

JORGE PERALTA . Es un hombre de negocios chileno con el que comenzó un romance en 2002. Fruto de su relación nacieron sus dos hijos: Camila (15 de julio de 2003) y Paulo (3 de julio de 2006). Ellos se separaron en 2008, pero comenzó una batalla legal por la custodia de sus criaturas; además de dar a conocer que vivió un infierno a su lado: “Me puso un arma en la cabeza, no sé si grité, me callé o supliqué. Él llegó muy tomado y me jaló del cabello, me tiró al piso y se me reventaron las rodillas, todo enfrente de mi nena”, contó al portal TVyEspectáculos.

Él fue acusado por la actriz Sherlyn González de haberla estafado con US$135,000 al haber iniciado un negocio, del cual nunca se benefició. Sabine Moussier pagó la deuda porque no quería que sus hijos vieran a su padre en prisión.

Ella se ha caracterizado por interpretar papeles antagónicos en diversas telenovelas (Foto: Sabine Moussier / Instagram)

UNA RELACIÓN PERTURBADORA . En 2014, Sabine Moussier tuvo una relación de seis años con un hombre al que jamás había visto, pues todo era mediante contacto telefónico. “Una maquillista le dio mi teléfono a esta persona (…). No lo conocí ni lo voy a conocer, pero se llama Leonardo Demián o Demián Leonardo con un apellido que ha cambiado muchas veces”, manifestó en una entrevista al programa “El minuto que cambió mi destino”.

A pesar de asegurar que este individuo la hizo feliz en varias ocasiones, reconoce que también le complicó la vida, pues la celaba bastante y se tomaba la atribución de llamar a sus pretendientes, pese a todo, ella reconocía que no podía salir de este enfermizo noviazgo.

Sabine Moussier es una de las participantes de la segunda temporada de "La casa de los famosos México" (Foto: TelevisaUnivision)

JOSH GUTIÉRREZ . En 2022, la actriz fue relacionada con su colega de telenovela “Corazón guerrero”, pues entre ellos había demasiada química al momento de realizar sus escenas, ya que en la ficción eran amantes. En una ocasión se les vio salir juntos a comer, lo que acrecentó los rumores.

“Sé que todavía no son novios formales, pero sí se gustan mucho, y es que aunque ella es 18 años mayor que él, hay bastante química entre ellos, dentro y fuera de los sets, se la pasan muy bien juntos; parece que la ficción se hace realidad (…). A Josh se le cae la baba por Sabine, porque es muy guapa, divertida, y él la ve como una mujer muy interesante. Por su parte, ella es muy cariñosa con él, siempre que están hablando, le pone mucha atención a lo que dice... se ven con ojitos de amor”, dijo una persona de la producción de la novela a TVnotas.

El actor fue vinculado sentimentalmente con la actriz Sabine Moussier (Foto: Josh Gutierrez / Instagram)

OTROS AMORES . En 2008, se sabe que Moussier salió con un hombre que se llama Juan, pero ellos se separaron al año siguiente. En 2013, comenzó una relación con el modelo dominicano Erick Sabater, con quien estuvo cinco meses y ese mismo año se separaron.

Él tuvo un breve romance con Sabine Moussier (Foto: Erick Sabater / Instagram)