El cáncer es una enfermedad impredecible, lo que la hace aún más dura de enfrentar. Lamentablemente, esa fue la causa de muerte de Shannen Doherty, la actriz conocida por sus trabajos en series como “Charmed” y “Beverly Hills 90210″. A sus 53 años, y tras casi una década de lucha, la intérprete falleció el sábado 13 de julio de 2024. Aunque no parece una partida inesperada, el último mensaje de Doherty dio esperanza a sus seguidores.

A Doherty le detectaron cáncer de mama por primera vez en marzo de 2015. La enfermedad se extendió por su cuerpo debido a un diagnóstico tardío, ocasionado por una demanda contra sus exgerentes comerciales por mala administración de sus finanzas, lo que llevó a la cancelación de su seguro médico.

“Con gran pesar confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio, perdió su batalla contra el cáncer después de muchos años de luchar contra la enfermedad”, dijo a People la publicista de la actriz, Leslie Sloane, en un comunicado el domingo.

Shanne Doherty volvió a someterse a quimioterapia luego de que regresó su cáncer (Foto: Shanne Doherty / Instagram)

¿CUÁL FUE EL ÚLTIMO MENSAJE DE SHANNE DOHERTY ANTES DE SU MUERTE?

En el conmovedor y revelador episodio de su podcast “Let’s Be Clear” del 24 de junio, titulado “Let’s Be Crystal Clear…with Shanne Doherty”, la querida Shanne Doherty compartió una actualización sobre su valiente lucha contra el cáncer. Con una mezcla de vulnerabilidad y resiliencia, habló abiertamente sobre la incertidumbre de su tratamiento.

“No tengo idea de cuánto tiempo estaré bajo quimioterapia. No tengo idea si serán, ya sabes, tres meses o seis meses. O, si después de tres meses no funciona, si vamos a cambiar de nuevo”, confesó.

La actriz y conductora de podcast no evitó mencionar el miedo que sentía ante lo desconocido: “Y da miedo. Es como una gran llamada de atención”, admitió. Sin embargo, su espíritu indomable brilló a través de sus palabras.

“Al mismo tiempo, debo decir que hay algo de positividad en ello. Y lo positivo es que debido a que la estructura molecular de mis células cancerosas cambió recientemente, significa que tengo muchos más protocolos que probar”, agregó.

Doherty también expresó una nota de esperanza en medio de su batalla. “Me siento esperanzada acerca de los tratamientos porque ahora hay muchos más protocolos implementados”, dijo con una determinación inquebrantable.

Este episodio no solo fue una ventana a su lucha personal, sino también un testimonio de su coraje y optimismo inquebrantables, dejando un legado de fortaleza y esperanza para todos sus seguidores.

Este episodio se convirtió en un triste recordatorio de la fragilidad de la vida, pero también en un ejemplo de cómo enfrentar la adversidad con gracia y valentía. Shanne Doherty no solo compartió su viaje, sino que inspiró a muchos con su autenticidad y fuerza hasta el final.