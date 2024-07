La muerte de Shannen Doherty ha dejado una gran tristeza entre su familia, seguidores y amigos. Sus colegas han expresado su tristeza a través de las redes sociales, pero la que más ha conmovido a los que querían a la actriz fue la despedida de Holly Marie Combs en su cuenta oficial de Instagram. Ambas fueron hermanas en la serie “Hechiceras”, donde compartieron días de agotadores y felices rodajes entre finales de los 90 y comienzos de los 2000.

Doherty se había convertido en un ejemplo de lucha y esperanza cuando empezó a hablar de su diagnóstico de cáncer. A pesar de las consecuencias físicas y emocionales de su condición médica, siempre estaba en contacto con su comunidad virtual.

En Instagram, todavía están los videos de la actriz contando cómo afrontaba la enfermedad, en un esfuerzo de ayudar a otros pacientes y para concientizar más sobre el cáncer, desde los tratamientos hasta los cambios totales en la vida.

Shannen murió el 13 de julio de 2024 y, desde entonces, los mensajes de cariño y despedidas no han faltado. Holly Marie Combs, su coprotagonista de “Charmed”, expresó el amor que le tenía a Doherty y lo que ha significado su partida.

Shannen Doherty luchó contra el cáncer por nueve años (Foto: Shanne Doherty / Instagram)

¿QUÉ DIJO HOLLY MARIE COMBS SOBRE LA MUERTE DE SHANNEN DOHERTY?

Holly Marie Combs se despidió de Shannen Doherty con un conmovedor mensaje compartido en su cuenta oficial en Instagram, donde también subió fotografías de ambas en distintas etapas de su vida, en especial cuando formaron parte de “Hechiceras”.

“Mi mitad durante 31 años. Tengo un agujero en el pecho y no soy capaz de recuperar la respiración. Me falta una parte de mí aunque sé exactamente lo que me dirías ahora mismo. Sé exactamente lo que me dirías que hiciera ahora mismo”, contó Combs sobre la complicidad que ambas tenían.

Dijo que su legado permanecerá no solo en ella, sino que también en su familia, ya que fue una gran influencia. Doherty era muy cercana a la familia de Holly, como se puede leer en el texto publicado en redes sociales.

“Sé que tu espíritu inmortal seguirá viviendo en mí y en mis hijos a los que quisiste como si fueran tuyos. Ellos avanzarán con tu orgullo y tu forma de tener un propósito. Serán honestos y darán la cara por lo que es correcto. Sin importar lo que pase. Tu fuego perdurará en ellos y en todas las demás personas ‘Embrujadas’ que ayudaste a criar”, agregó.

Finalizó destacando su tesón de luchadora y agradeciéndole el haberse convertido en su hermana en la vida real. “Una luchadora feroz hasta el final. Mi campeona más ardiente. Mi protectora leal. Mi mejor amiga. Tú me enseñaste el significado de familia. Tú fuiste y por siempre serás mi hermana. Te quiero”, dijo.

¿QUÉ TIPO DE CÁNCER TUVO SHANNEN DOHERTY?

La actriz Shannen Doherty fue diagnosticada con cáncer de mama en 2015. Se trató la enfermedad durante nueve años, tiempo en que se convirtió en una de las voces más destacadas sobre la lucha contra esa condición médica.