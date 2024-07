¿Sigue el luto en Hollywood? La actriz Shannen Doherty, quien se hiciera conocida por su papel en “Beverly Hills 90210″, falleció durante este fin de semana a la temprana edad de 53 años. Como bien sabían sus fanáticos, la intéreprete llevaba lidiando una batalla contra una agresiva enfermedad desde hace varios años, razón que la terminó alejando de las producciones y el ámbito artístico. ¿Qué pasó exactamente con la también productora estaodunidense?

Son días nada felices dentro de la industria del entretenimiento. Y es que este domingo nos levantamos con la triste noticia del fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. Tenía apenas 53 años y ya había brillado en la escena artística desde su irrupción en “Beverly Hills 90210”, serie juvenil de la década de los noventa.

La actriz Shannen Doherty falleció a los 53 años tras una larga lucha contra el cáncer. (Foto: LISA O'CONNOR / AFP)

Pero, ¿de qué murió Doherty y quién era precisamente esta histrionisa oriunda de Tenessee?

MURIÓ SHANNEN DOHERTY: ¿DE QUÉ FALLECIÓ LA ACTRIZ A LOS 53 AÑOS?

De acuerdo a la confirmación del publicista de la actriz al medio People, Shannen Dohert murió producto de un agresivo cáncer que le fue diagnosticado en segunda instancia durante el 2017. Lamentablemente, los tratamientos que venía tomando no fueron suficientes para combatir la metástasis.

“Con gran pesar confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio perdió la batalla contra el cáncer después de muchos años de luchar contra la enfermedad”, indicó Leslie Sloane, agente de Doherty, al citado magazine.

“La devota hija, hermana, tía y amiga estuvo rodeada de sus seres queridos y de su perro, Bowie. La familia pide privacidad en este momento para poder llorar la pérdida en paz”, agregó la publicista de la experta en artes escénicas

Recordemos que el cáncer de Doherty regresó en 2017 tras un largo periodo de remisión. Incluso, la propia actriz comenzaba a dar visos de lo que se avecinaba para su vida debido a tal enfermedad.

Shannen Doherty fue diagnosticada nuevamente con cáncer en 2017 (Foto: Shannen Doherty / Instagram)

“En cuestión de días o una semana se sabrá que estoy en etapa 4. Mi cáncer regresó y por eso estoy aquí”, enfatizó Doherty en “Good Morning America”.

UNA ESTRELLA DE LOS NOVENTA: ¿QUIÉN ERA SHANNEN DOHERTY?

La fenecida actriz Shannen Doherty supo brillar en la época de oro de la televisión. Saltó a la fama como Brenda Walsh en “Beverly Hills 90210″, serie que vio la luz en octubre de 1990. Su rol duró apenas 4 temporadas.

Posterior a ello, Doherty volvió a aparecer en algunos especiales del remake de 2008. Sin embargo, también tuvo otros grandes roles destacados.

La actriz de Tenessee fue seleccionada para dar vida a Prue Halliwekk, la hermana mayor de tres mujeres que son brujas en “Charmed”.

La actriz estadounidense Shannen Doherty asiste a la Fiesta de Estrellas del FOX Summer TCA 2019 en los Estudios Fox el 7 de agosto de 2019 en Los Ángeles (Foto: Michael Tran / AFP)

También destacó en la dirección, llegando a dirigir varios capítulos de “Charmed”. Lastimosamente, debido a problemas personales terminó por abandonar la serie al final de la temporada 3 en 2001.

Con una carrera estable, Doherty incursionó en la televisión de realidad con el fugaz programa “Breaking Up with Shannen Doherty” y como concursante en “Dancing with the Stars”.

Pese a estar informada sobre su diagnóstico, la actriz optó por no revelarlo al elenco luego del fallecimiento inesperado de su colega Luke Perry en marzo de 2019 a los 52 años.