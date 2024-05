El estreno de la nueva temporada de “¡Siéntese quien pueda!” en Univision despertó mucha expectativa, no solo por los nuevos presentadores que acompañarían a Stephanie Himonidis “Chiquibaby” en la mesa de conducción, sino también por las salidas de diversas figuras que fueron claves para que el show se estableciera en la programación de las tardes en la cadena latina.

Como se recuerda, el show inicialmente se emitía en UniMas bajo la conducción de Julián Gil y su equipo, aunque tras su éxito, el formato cambió de casa y llegó a Univision, y tuvo que afrontar la salida del propio conductor principal, quien fue reemplazado por Chiquibaby, la exconductora de Telemundo que se ha mantenido en los mejores momentos del magazzine.

No es casualidad que cada temporada, los programas renueven algunas figuras de su plantilla, como en la salida de Andre Luis Brunelli o de las colaboradoras Vanessa Arias y Kerly Ruiz, que acompañaron el show desde sus primeros meses.

Carolina Sandoval regresa a "¡Siéntese quien pueda!" (Foto: Univision)

EL MENSAJE DE CAROLINA SANDOVAL A VANESSA ARIAS Y KERLY RUIZ

Este 13 de mayo se estrenó la nueva temporada de “¡Siéntese quien pueda!” con un nuevo horario y la inclusión de una renovada plana de colaboradores, algo que no pasó desapercibido entre el público, algunos de los cuales hicieron sentir su molestia por la salida de figuras como la mexicana Vanessa Arias y la venezolana Kerly Ruiz, algo que causó el pronunciamiento de Carolina Sandoval.

“Lamento que cuando alguien llega, alguien se tiene que ir, no me hace feliz que personas sean removidas de una etapa”, indicó la presentadora.

Como se recuerda, “La venenosa” es la nueva incorporación del show, al que regresa tras limar asperezas con Carlos Mesber, el productor general, y otros antiguos compañeros del programa, con quienes tuvo diferencias que le costaron su puesto años atrás.

“Seguramente al principio no entienden, pero yo que he pasado por las dos situaciones. Créanme que cuando una puerta se cierra, se abren mil ventanas”, añadió.

Con esto, la polémica conductora ha evitado referirse a los comentarios de televidentes en redes sociales que la señalan a ella y a su compañero Jorge Bernal, ambos exfiguras de Telemundo, quienes ingresaron en esta temporada cubriendo el espacio de las colaboradoras mencionadas.

Vanessa Arias y Kerly Ruiz (en la foto junto a Alejandra Jaramillo) son dos figuras de “¡Siéntese quien pueda!” (Foto: ale_jaramillo / Instagram)

¿VANESSA ARIAS Y KERLY RUIZ SIGUEN EN UNIVISIÓN?

Sí y no. Si bien las panelistas ya no son parte de “¡Siéntese quien pueda!”, programa que se emite por las tardes en Univision, aun se encuentran ligadas a We Love Entertainment, la compañía detrás del show, tal como confirmó el productor y CEO de la empresa, Carlos Mesber.

Y es que, si bien no se han explicado los motivos tras su salida, lo cierto es que este pasó por una reestructuración tras el final de temporada, por lo que se espera que en los próximos meses estas figuras puedan unirse a otros shows de la cadena latina en Estados Unidos.

En ese sentido, Vanessa Arias sigue siendo presentadora de “Amiguchi”, el programa de espectáculos que se emite en YouTube, mientras que Kerly Ruiz sigue en “¡Siéntese quien puedas!”, pero en el rol de reportera.