¡Invitado sorpresa! El cantante Kendrick Lamar será la voz principal del medio tiempo del Super Bowl 2025. Como bien sabes, la final del torneo tendrá lugar el próximo 9 de febrero del otro año en el Caesars Superdome de Nueva Orleans.

Atención, amantes del hip hop. Kendrick Lamar, uno de los artistas más sonados de su género urbano estadounidense, será el encargado de presentar el show de medio tiempo del Super Bowl. En caso no lo sepas, será la segunda participación del intérprete de “Goosebumps”.

Kendrick Lamar actuará en el medio tiempo del Super Bowl LIX. (Foto: NFL)

KENDRICK LAMAR CANTARÁ EN EL SUPER BOWL 2025: LO QUE SABEMOS

El autor de varios éxitos como “Shake it off” y “Style” confirmó que tendrá su segunda oportunidad en el show deportivo más importante de USA. “Mi nombre es Kendrick Lamar y estaré en el show de medio tiempo del Super Bowl LIX. ¿Estarás ahí? Espero que sí”, sostuvo el rapero a través de un video promocional.

A la par, Lamar invitó a todos los fanáticos de la NFL a participar de este magno evento, ya sea en el propio recinto como desde la comodidad de sus hogares. “Solo hay una oportunidad para ganar el campeonato, no hay segundas oportunidades. No quiero que te lo pierdas. Nos vemos en New Orleans, 9 de febrero se 2025″, agregó el rapero nacido en Compton.

Cabe mencionar que el breve video del promocional logra mostrar al rapero en frente de una bandera de los Estados Unidos, quien empieza a lanzar balones como si fuese una práctica preprofesional.

Ten en cuenta que, a pesar de que Lamar será parte de la noche del medio tiempo de la Super Bowl por segunda vez, la noche del 9 de febrero marcará su debut como estrella principal. En el 2022 salió al estrado en compañía de otras estrellas como Dr Dre, Mary J. Blige y 50 Cent.

DATOS PERSONALES DE KENDRICK LAMAR