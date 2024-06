La vida de Thalí García dio un giro radical cuando entró a “La casa de los famosos 4″, reality que abandonó a los 23 días de convivencia lanzando una patada contra la puerta de la suite del líder. Aunque en un inicio aseguró que tomó esa decisión porque extrañaba a sus hijos, luego se armó de valor para denunciar públicamente a Telemundo y Endemol por maltrato durante su permanencia en el show. Desde ese instante comenzó una batalla por ambas partes: mientras la actriz imputaba de diversos delitos a la cadena, esta por su parte señalaba que iba a indagar las acusaciones. A raíz de todo el pleito que se armó, ella jamás volvió a pisar los estudios de la casa televisora; sin embargo, esto cambió totalmente cuando “reapareció” en dicho medio estadounidense. ¿Cómo lo hizo? ¿Se limaron asperezas? Todo lo que se sabe en los siguientes párrafos.

Antes hacemos un breve recordatorio de lo que sucedió con la histrionisa que dio vida a Berenice Ahumada en “El señor de los cielos”. Ella ingresó a la cuarta temporada de LCDLF el 23 de enero de 2024, abandonó el show el 14 de febrero y el 12 de marzo hizo su denuncia contra la cadena de televisión y la empresa de medios por acoso laboral, difamación, daño moral, haberla inducido a una ingesta de estupefacientes y hasta secuestrarla para que siga participando en el programa.

Después de participar en "La casa de los famosos 4", la mexicana no dudó en denunciar a Telemundo (Foto: Thalí García / Instagram)

¿CÓMO FUE LA “REAPARICIÓN” DE THALÍ GARCÍA EN TELEMUNDO?

A pesar de todo el alboroto y las acusaciones que lanzó la actriz mexicana contra la cadena televisiva, ella “reapareció” en Telemundo. ¿Cómo lo hizo? Resulta que con motivo del lanzamiento de su libro “Confesiones de una vieja adolescente”, el programa “Hoy Día” le dio un espacio a su extrabajadora por unos minutos.

La conductora Penélope Menchaca comentó sobre la presentación de la celebridad durante la rueda de prensa antes de dar pase a un clip con sus declaraciones: “Fíjense que la exconcursante de ‘La casa de los famosos’ Thalí García presentó ante los medios de comunicación su libro ‘Confesiones de una vieja adolescente’ y habló de cómo le gustaría que sus memorias sean un buen mensaje para los jóvenes que atraviesan por etapas tan complicadas en la adolescencia”. De inmediato se vio a la mexicana dirigiéndose a la prensa y asistentes en general.

Tras ello, nuevamente la presentadora le dedicó unas breves palabras: “Pues toda la suerte del mundo mi Thalí adorada” y le mandó un beso. Todo fue publicado en las redes sociales del show de Telemundo.

Esto dejó confundida a la gente, pues pensaba que aún no había llegado a buenos términos con la casa televisiva, después de todo, ella continuaba informando los pormenores sobre cómo iban las conversaciones.

“Perdón, pero se me hace poco coherente que después de todo lo que dijo esta señora la estén promoviendo. ¿En qué mundo vivimos? Adonde quedó la dignidad y la coherencia. Por dinero baila el perro”, “Cómo, ya no entiendo. No que está peleada con Telemundo”, “No que ella vetó a Telemundo y ellos no podían mencionarla”, “Para que vean, nunca hubo tal demanda, ella seguramente aceptó el trato con Telemundo y ahí está. Está muchacha es puro show”, “¡Hay sí! Ahora sí la apoyan. Bendiciones siempre hermosa, Thalí”, “Si ya la mencionaron es porque están limando asperezas”, fueron algunos de los comentarios.

Ella por el momento no se ha referido al tema y está concentrada en su libro y en su mudanza a Madrid.

La histrionisa con su libro "Confesiones de una vieja adolescente" (Foto: Thalí García / Instagram)