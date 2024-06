Thalí García fue una de las concursantes de “La casa de los famosos 4″, donde dejó algunos momentos para rememorar, como su cercanía con Lupillo Rivera, pero por lo que más se le recuerda es por haberle dado una patada a la puerta e irse de las instalaciones, quedando eliminada por abandono de la competencia. Desde ese momento, Telemundo intentó amedrentarla con el pago de una multa, pero ella no estuvo de acuerdo y empezó a ventilar presuntos malos tratos por parte de los directivos y productores del canal.

El canal latino respondió queriendo dejar todo zanjado de una vez, ofreciéndole US$100 mil por su silencio, de acuerdo con lo expresado por la actriz. Sin embargo, ella no ha estado de acuerdo, calificó de insulto la cifra y aseguró que irá hasta las últimas consecuencias por la vía legal, ya sea en México o en Estados Unidos o en ambos países. Es más, recientemente subió un video a sus redes sociales, mostrando su indignación y molestia, al punto de que reveló mayores malos tratos y aseguró que casi muere dos veces en el reality show.

Thalí García abandonó "La casa de los famosos 4" de una manera nunca antes vistas: golpeó la puerta y se fue (Foto: Thalí García / Instagram)

EL ENOJO DE THALÍ GARCÍA CON TELEMUNDO

En primer lugar, la actriz mexicana dio a conocer detalles de lo que habría sido la reunión que tuvo con el equipo de Telemundo, en el que le ofrecieron la mencionada cantidad de dinero a cambio de no ventilar nada de lo que habría sucedido dentro de “La casa de los famosos 4″ y en otros programas de televisión en los que participó, incluyendo telenovelas. Según sus palabras, ese trato que le ofrecieron lo calificó como un insulto por la cifra que le propusieron.

“Ni siquiera cobro eso por hacer una novela, es completamente absurdo. Es un disparate la cifra para mí. Ni siquiera son mis honorarios de una novela... Me parece la ofensa más grande de todas las que me han hecho. Continúan subestimándome. Me parece una burla”, indicó Thalí Gracía, quien también tuvo una participación por muchas temporadas en “El señor de los cielos”, hasta que su personaje falleció en la novena edición estrenada en el primer trimestre del 2024.

Eso no fue todo, ya que García siguió lanzando acusaciones en contra del canal, revelando a su público cosas muy delicadas en caso sean ciertas. “Drogas, acoso sexual, laboral, amenazas y lo mismo sucedió en ‘Los 50′. Lograron tenerme para la última temporada de ‘El señor de los cielos’ y ‘Los 50′ basados en amenazas, amedrentándome. Voy a irme por lo legal en Estados Unidos, México y todas las vías, si es necesario frenarles ‘La casa de los famosos’, estoy dispuesta a llegar a las últimas consecuencias”, indicó Thalí García.

THALÍ GARCÍA ASEGURA QUE CASI SE MUERE EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

En el video que compartió en su cuenta de Instagram también cuenta detalles de lo mal que la pasó dentro de la cuarta temporada de “La casa de los famosos”, pero lo más grave sucedió cuando indicó que estuvo a punto de morirse dos veces cuando estaba en el confesionario y que un paramédico contratado por Telemundo estaba asustado porque no podía estabilizarse. Felizmente, los inconvenientes que tuvo allí no pasaron a mayores.

“No voy a parar, ahora sí voy a hablar, hasta en eso fui prudente, lancé cositas, pero voy a dar nombres, apellidos, fechas, lugares, cómo, cuándo, dónde... Se puede ver muy comprometido el show. Llo que me hicieron allá dentro es gravísimo, estuve dos veces a punto de morirme en el confesionario, con una bajada de insulina en una desesperación de un paramédico de no poderme despertar”, señaló.