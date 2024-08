Regresar de entre los muertos, guiado por un cuervo sobrenatural, para cazar a quienes acabaron con su vida y la de su novia, quizá te parece una trama ya conocida. ¿Adivinas de qué película se trata? Sí, nos referimos a “The Crow”, estrenada por primera vez en 1994, la cual se basó en el cómic homónimo de James O’Barr. A pesar de que se convirtió en un éxito, el filme estuvo marcado por la tragedia, ya que el protagonista Brandon Lee resultó mortalmente herido por una pistola de utilería cuando rodaba la escena del asesinato de Eric, por lo que se reescribió el guion, usó un doble y recurrió a efectos digitales para terminarlo. Ni bien se lanzó en la década de los 90, se convirtió en un clásico de culto, motivo por el que se adaptaron más cintas, una de ellas llegó a la pantalla grande en Estados Unidos este 2024, ahora Bill Skarsgård encarna al personaje principal. Tomando en cuenta que hay varias adaptaciones, te damos a conocer qué otros actores han interpretado a Eric Draven/El Cuervo.

Ante te precisamos que O’Barr comenzó a trabajar en el cómic en 1981, después de que su prometida murió tras ser atropellada por un conductor ebrio. Esto lo ayudó a lidiar con su tragedia personal, pero se inspiró más cuando leyó en el periódico que una joven pareja había sido asesinada por un anillo de compromiso de US$20. Fue así como le da forma a la historia de Eric y Shelly.

Bill Skarsgård encarna a Eric en la nueva película de “El Cuervo” (2024), un filme de culto desde el año 90 (Foto: Lionsgate Films)

LOS ACTORES QUE HAN INTERPRETADO A “THE CROW”

A continuación, los actores que interpretaron a Eric Draven/El Cuervo en películas y series de “The Crow” a lo largo de los años.

BRANDON LEE – EL CUERVO (1994)

Brandon Lee como Eric en la primera película de “El Cuervo”, de 1994 (Foto: Dimension Films / Miramax Films)

Brandon Lee interpretó a Eric Draven en la primera película de “The Crow”, en 1994. Él interpreta a un joven músico de Detroit, que ve cómo una noche unos pandilleros irrumpen su apartamento para atacarlo a él y a su novia Shelly; finalmente, asesinan a la pareja. Un año después, un cuervo se posa en su lápida para resucitarlo con el fin de que cobre venganza, algo que hace, pues acaba con sus verdugos.

Tal como lo mencionamos al inicio, el actor murió accidentalmente por una pistola de utilería mientras filmaba la escena del asesinato de Eric. Esto ocurrió el 31 de marzo de 1993. En aquel entonces, el histrión tenía 28 años.

VINCENT PÉREZ – “EL CUERVO: CIUDAD DE ÁNGELES” (1996)

Vincent Pérez como Ashe Corven en “El Cuervo: Ciudad de Ángeles”, de 1996 (Foto: Miramax Films)

Vincent Pérez interpretó a Ashe Corven en “El Cuervo: Ciudad de Ángeles”, de 1996. En la película, el actor era un mecánico que un desafortunado día vio, junto a su menor hijo de ocho años, cómo personal del capo de la droga Judah Earl mató a un hombre. Esto hizo que los mafiosos fueran tras él y su pequeño, a quienes asesinaron. Ashe fue resucitado por un cuerpo para vengar su muerte y la de su niño. Esta película no tuvo buena acogida.

Él es un actor, director y fotógrafo suizo. “The Crow: City of Angels” fue la primera película en idioma inglés que rodó. Entre otros proyectos en los que participó están: “I Dreamed of Africa”, “Queen of the Damned” y “Alone in Berlin”. Él nació el 10 de junio de 1964.

MARK DACASCOS – “EL CUERVO: ESCALERA AL CIELO” (1998)

Mark Dacascos como Eric en la serie de TV “El Cuervo: Escalera al cielo” (1998-1999) (Foto: Polygram)

Mark Dacascos tuvo el papel de Eric Draven en “El Cuervo: Escalera al cielo”, de 1998. Fue una serie televisiva de 22 episodios que se emitió entre septiembre de 1998 y mayo de 1999. Al igual que los cómics de O’Barr, siguió la historia de Eric y Shelly, al igual que la película de 1994. Fue cancelada después de su primera temporada, por lo que no tuvo un gran cierre.

Él es un actor y experto en artes marciales estadounidense que nació el 26 de febrero de 1964. Ganó campeonatos en karate y King fu cuando tenía entre 7 y 18 años. Algunas de las producciones en las que participó están: “Kamen Rider Dragon Knight”, “Agents of S.H.I.E.L.D.”, “John Wick: Capítulo 3 – Parabellum”, entre otros.

ERIC MABIUS – “EL CUERVO: SALVACIÓN” (2000)

Eric Mabius como Alexander Frederick Corvis en “El Cuervo: Salvación”, de 2000 (Foto: Dimension Films)

Eric Mabius interpretó a Alexander Frederick Corvis en “El Cuervo: Salvación”, de 2000. En la película, él es incriminado en el crimen de su novia, por lo que es ejecutado. Poco después es resucitado por un cuervo que le da habilidades sobrenaturales para vengar la muerte de su amada Lauren. Lo consigue con el apoyo de su cuñada. Fue duramente criticada, por lo que se canceló su estreno en la pantalla grande, pero sí se pudo por video.

El actor estadounidense que dio vida al protagonista nació en Pensilvania, el 21 de abril de 1971. Es conocido por “Ugly Betty”, “Cruel Intentions”, “Resident Evil”, “Chicago Fire”, por citar algunos títulos.

EDWARD FURLONG – “EL CUERVO: LA ORACIÓN MALVADA” (2005)

Edward Furlong como James Cuervo en “El Cuervo: La oración malvada”, de 2005 (Foto: Dimension Films)

Edward Furlong interpretó a James Cuervo en “El Cuervo: La oración malvada”, de 2005. La trama sigue al protagonista, quien salió de prisión por matar a un violador. Decidido a comenzar una nueva vida con su pareja Lily, los dos son víctimas de una pandilla de motociclistas satánicos, quienes los usan para un ritual, por lo que terminan asesinándolos. Un cuervo hace que el joven resucite para que busque venganza. También fue un rotundo fracaso.

El histrión que dio vida al personaje principal nació en California, el 2 de agosto de 1977. Es conocido por haber protagonizado “Terminator 2: El juicio final” y “American History X”. también formó parte de “CSI: NY” y “Star Trek: Renegades”.

BILL SKARSGÅRD – “EL CUERVO” (2024)

El actor sueco Bill Skarsgård asiste al estreno mundial de "The Crow" en The Village East de Angelika en Nueva York el 20 de agosto de 2024 (Foto: Angela Weiss / AFP)

Bill Skarsgård da vida a Eric en la nueva adaptación de “El Cuervo”, de 2024. Ahora la historia se centra en un joven músico y su prometida Shelly, quienes son asesinados por gente del demoniaco Vincent Roeg. Al igual que las anteriores producciones, el muchacho es devuelto a la vida por un cuervo, pero ahora tiene la oportunidad de salvar a su amada sacrificándose. Para ello está lleno de venganza.

El protagonista es un actor sueco que nació el 9 de agosto de 1990. Es conocido por interpretar al payaso Pennywise en “It” e “It: Capítulo Dos”; asimismo, formó parte del elenco de “John Wick: Chapter 4″, “Nosferatu”, “The Divergent Series: Allegiant”, entre otros.