Han pasado casi 6 meses desde que anunció su ruptura con Toni Costa, pero parece que los puyazos siguen entre ambos. Y es que la modelo Evelyn Beltrán volvió a encender la pradera luego de revelar ante sus miles de seguidores que ya se encuentra de novia con alguien. Sin embargo, la modelo de 29 años también se animó a contar que el bailarín español volvió a enamorarse y hasta tiene una nueva conquista. ¿Qué tan cierto es esto? Pues, te lo cuento aquí en Mag.

Fueron pareja durante 2022 y 2023, pero 2024 tenía planes distintos para Evelyn Beltrán y Toni Costa. Como bien recordamos, una de las parejitas más sonadas de la industria latina rompió su relación hace 5 meses, dejando en shock a sus millones de seguidores en el internet.

No obstante, a casi un semestre de lo sucedido, Beltrán volvió a tocar una de sus facetas más íntimas: su relación actual. Y vaya que nos dejó sorprendidos al revelar que se encuentra nuevamente enamorada.

Eso sí, la creadora de contenido también dio algunas pistas del nuevo romance que mantiene Toni Costa en la actualidad, evidenciando que tras meses de haber tomado caminos separados, ambos han rehecho sus vidas.

EVELYN BELTRÁN Y TONI COSTA ¿YA TIENEN NUEVAS PAREJAS? LO QUE SABEMOS

A través de un Instagram live, Evelyn Beltrán no dudó en contestar las interrogantes que miles de sus seguidores se hacen respecto a su estado sentimental. “Sí, yo ya tengo novio”, enfatizó la modelo.

Eso sí, la también influencer no dudó en resaltar que se trata de un amor que prefiere mantener en segundo plano, pero aseveró que se trata de “un gran hombre” ya que la trata como “una reina”.

Beltrán decidió contar algunos detalles de su vida privada a través de un video en vivo en Instagram (Foto: Evelyn Beltrán / Instagram)

Incluso, hasta le sobró tiempo y le envió algunos puyazos a su expareja. “Él está curando cosas que él no dañó y eso vale mil”.

Cabe indicar que Evelyn no es la única que estaría encontrando un nuevo amor. Sorprendiendo a muchos, la ex reina de belleza de Texas informó que su ex también ya está en una relación a poco menos de medio año de haber terminado con ella.

De hecho, la también exparticipante de “La casa de los famosos” aprovechó el momento para dedicarle un mensaje a la supuesta nueva novia de Toni a través de sus historias de Instagram: “Te deseo lo mejor. Espero que puedas aguantar todo lo que conlleva estar con mi ex”.

Evelyn Beltrán mandó una indirecta hacia su expareja (Foto: Evelyn Beltrán / Instagram)

¿TONI COSTA REGRESÓ CON ADAMARI LÓPEZ? ESTO DIJO EVELYN BELTRÁN

Beltrán dedicó un largo periodo a contestar preguntas y respuestas sobre su vida privada. Algunas de las interrogantes que contestó tuvieron que ver precisamente con su antigua relación con Toni Costa, y como era de esperarse, con la presunta novia que acompañaría al bailarín de España.

Uno de los fanáticos logró interrogar a Beltrán y le preguntó sobre la identidad de la nueva pareja de Costa, a lo que la modelo de 29 años contestó con otra historia en Instagram.

De momento, Beltrán negó que Toni Costa haya regresado con Adamari López (Foto: Evelyn Beltrán / Instagram)

“No sé si es prudente, pero tu ex regresó con la madre de su hija”, fue una de las preguntas de uno de sus seguidores. A lo que Evelyn contestó de inmediato: “No, ellos seguirán siendo familia siempre”.

Cabe mencionar que Evelyn finalmente eliminó su historia de Instagram. Recordemos que, en febrero de este año, Toni y la modelo hicieron pública su separación.

