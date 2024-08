Viviana Michel, una destacada futbolista mexicana, ha sido confirmada como la nueva participante de “La isla: Desafío extremo” de Telemundo, sustituyendo a Julia Gama, quien lamentablemente tuvo que abandonar la competencia debido a una lesión. la mexicana de 26 años, conocida por su habilidad en el campo y su espíritu competitivo, se une al reality show en un momento crucial, aportando una nueva dinámica al grupo de concursantes. Su incorporación ha generado expectativas altas entre los seguidores del programa, quienes están ansiosos por ver cómo se adapta a los desafíos físicos y estratégicos del programa.

Julia Gama, quien estaba realizando una destacada actuación en el programa, se ha visto obligada a retirarse temporalmente por motivos médicos. La lesión le ha impedido continuar en la competencia, dejando un vacío que Viviana Michel ahora llenará con su energía y determinación. La entrada de la deportista promete agitar las aguas del reality show, ofreciendo a los espectadores una nueva perspectiva y, posiblemente, cambiando el rumbo de las estrategias en la competencia. Además de su desempeño en el campo, es preciso señalar que desde ya se ha robado las miradas de algunos espectadores debido a su belleza.

En ese sentido, los espectadores puede que se estén preguntando por la vida romántica de ella, si es que tiene o no pareja o está con el corazón solo. Es por eso que en esta nota te contamos un poco más acerca de su historial amoroso y todo lo relacionado con ello.

La futbolista Viviana Michel se ha convertido en la nueva participante del programa "La isla: Desafío extremo" de Telemundo (Foto: Viviana Michel / Instagram)

EL HISTORIAL AMOROSO DE VIVIANA MICHEL

Susana Albundiz

Susana Albundiz, ganadora de la sexta temporada de “Exatlón Estados Unidos” es la primera relación conocida de Viviana Michel, quien dicho sea de paso participó en la quinta edición del mismo reality de competencia. Ambas estuvieron en un romance en el 2020 luego de que la ahora concursante de “La isla: Desafío extremo” le pidiera ser su novia mediante un romántico video emitido en una sala de cine.

Sin embargo, con el tiempo dejamos de ver las publicaciones juntas que habían hecho en redes sociales, no quedando nada de evidencia de ese amor que un día sintieron tener. Cuando se reencontraron en una edición “All Stars” de “Exatlón Estados Unidos” se dio a entender que ya no eran pareja y que cada una tomó caminos diferentes. Vale manifestar que las dos fueron compañera en el equipo femenil del Club América.

Viviana Michel y Susana Albundiz cuando formaban parte del equipo América de México (Foto: Viviana Michel / Instagram)

¿Denisse Novoa?

Cuando Viviana Michel y Denisse Novoa se conocieron en “Exatlón Estados Unidos” comenzaron a surgir varios rumores y especulaciones de que las dos muchachas podrían tener algo más que una amistad. Es más, en redes sociales se les ha visto muchas veces juntas, aunque jamás se ha confirmado si es que hubo un idilio entre ambas.

Viviana Michel al lado de Denisse Novoa en una fotografía tomada en 2022 (Foto: Viviana Michel / Instagram)

¿VIVIANA NOVOA TIENE NOVIO?

No sabemos con exactitud si Viviana Michel tiene novia o no, ya que en sus redes sociales no hemos visto publicaciones con alguna chica especial. Es por ello que podríamos asegurar que está sola, pero uno nunca sabe, ya que algunos famosos tienen la costumbre de ocultar sus romances en las plataformas.