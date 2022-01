El nuevo año 2022 inicia con una mala noticia para el mundo de la música. Y es que el músico mexicano, César Ceja, falleció el pasado lunes 3 de enero a los 40 años de edad. Fue su expareja, la también artista Mon Laferte, quien confirmó la noticia.

César Ceja era un reconocido productor musical, cantante y compositor, que colaboró con artistas como Ana Torroja, Paty Cantú; entre otros, y estuvo presente en los últimos discos de ‘El Potrillo’. Pero será siempre recordado por estar detrás de los primeros éxitos de Mon Laferte en México.

La artista chilena, expresó sus condolencias y dolor que siente de no solo perder a parte de su equipo de trabajo, sino a un gran amigo con quien convivió por años. Además, de ella, otros artistas también dedicaron sentidas despedidas a través de sus redes sociales. Pero, ¿cuáles fueron las causas de la muerte de César Ceja?

DE QUÉ MURIÓ CÉSAR CEJA

Sobre la muerte del productor musical César Ceja, solo se sabe el día que ocurrió. El llamado ‘Chino’ falleció el lunes 3 de enero. Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte. Pero se supo dejó de existir en su natal Veracruz, México.

No obstante, el artista ha sido despedido por su gremio, donde fue muy querido. La primera en exteriorizar su dolor fue Mon Laferte, a través de un mensaje en su cuenta de Instagram. La chilena señaló: “Querido Cesar, fuiste mi mejor amigo y compañero por más de 6 años, me regalaste una familia en México, me cuidaste siempre cuando estuve enferma, me hiciste reír mucho, te escribí muchas canciones y tú me escribiste muchas también”.

La cantante expresó que seguirá cantando las pistas que realizó en conjunto con César Cejas, incluso resaltó que lo hará con más amor que nunca. “Aunque ya no estés aquí, siempre te voy a querer y cada 2 de mayo te voy a recordar con mucho amor, porque también compartíamos cumpleaños”, escribió Mon. “Te amo chinito, descansa en paz”, finalizó el post que está acompañado con una serie de fotos de ellos compartiendo algunos momentos.

Algunas personalidades de la música también comentaron la partida del musico mexicano. Entre ellas, Alejandra Guzmán, quien le dedicó una despedida a través de su Instagram. “Descansa en paz. Buen viaje, rockero”, escribió La Reina de corazones.

Paty Cantú también externó sus condolencias. “Amigo, te quiero mucho, te agradezco muchísimo, por las canciones, las reflexiones, la compañía, lo genuino y lo complicado del tiempo contigo”, compartió en sus historias de Instagram la cantante de pop para luego añadir: “Creo en ti con ello espero estés en algún lugar siendo tú, igual, aunque distinto, mejor, eso espero. Dios te bendiga”.

Ana Torroja, exintegrante de Mecano, que también trabajó con César Ceja, señaló en Instagram: “Mi familia musical se queda huérfana y los escenarios ya no serán lo mismo sin ti. Voy a extrañar tu eterna sonrisa, ‘rockear’ contigo, mirar a un lado y no verte, y esos solos de guitarra que me hacían soñar”.

CÉSAR CEJA Y LA CARRERA DE MON LAFERTE

Mon Laferte y César Ceja, además de ser pareja, también trabajaron juntos. El productor fue parte de la realización del disco Mon Laferte Vol. 1 lanzado en 2015; además, fue uno de los primeros en acoger a la chilena cuando esta migró a México, país donde logró su popularidad. Ceja trabajó con la artista hasta sus últimos días.

Ceja también produjo sus discos Desechable (2011) y Tornasol (2013). Coescribió junto a Mon Laferte los temas “Tormento”, “Orgasmo para dos”, “Vuelve por favor” e “Igual que yo”.

En el cuarto álbum de estudio de Mon llamado La trenza (2017), César Ceja también tiene colaboración con dos temas, “Cielito de abril” y “Alelí”. Además, trabajaron junto el tema principal de la película peruana “El Buen Pedro”.