César Évora, aunque nació en Cuba, es un icónico galán de telenovelas mexicanas que participó en “Corazón Salvaje”. Posteriormente, protagonizó “La madrastra” junto a Victoria Ruffo, donde también coincidió con la actriz Montserrat Oliver.

Inicialmente, el actor pretendía dedicarse a la búsqueda de petróleo, por lo que estudió Geofísica. Sin embargo, el destino lo llevó a postular a un casting y terminó siendo seleccionado de entre 500 participantes.

Por su parte, Montserrat Oliver es una actriz, empresaria, productora y presentadora de televisión mexicana. Sus inicios en la industria fueron en un papel dentro de un comercial de televisión. Después de ello, ha participado en unas cuantas novelas como “Palabra de mujer”, pero sobre todo, como conductora en diversos programas.

Recientemente, el actor fue invitado al programa “Montse & Joe”, conducido por Oliver. Compartieron algunas anécdotas de sus carreras y recordaron el beso que se dieron frente a cámaras´

César Évora revela cómo fue rechazado por ser cubano (César Évora / Instagram)

EL BESO ENTRE CÉSAR ÉVORA Y MONTSERRAT OLIVER EN “LA MADRASTRA”

Entre varias historias, Monserrat Oliver recordó la ocasión en la que se dio un beso con César Évora, la cual sucedió en una casa con un columpio. La actriz interpretaba a la amante del personaje de César Évora en la novela “La madrastra”.

“Te la agarraste en el columpio”, reaccionó asombrada Yolanda Andrade. “¡Montserrat te besaste con César Évora!”.

Oliver hizo una participación especial hace 17 años en el melodrama que el actor cubano protagonizó junto a Victoria Ruffo. Ahora habrá un remake de la novela y esta vez Aracely Arámbula será la estrella.

CUANDO CÉSAR ÉVORA FUE RECHAZADO EN TELEVISA AL INICIAR SU CARRERA

Otra de las anécdotas que contaron en el programa fue la ocasión en la que César Évora fue rechazado por Televisa debido a que se encontraba en Cuba, preparando sus proceso de mudanza a México.

“Me regresó a Cuba a preparar condiciones para venir (a México) y el productor me llamó un día, era un miércoles a las siete de la noche, y me dice: ‘César lo siento mucho, pero no te puedo traer, la dirección de Televisa no quiere que estés aquí porque hubo hace uno año un problema con Verónica Castro, un programa de La Movida que se hizo en La Habana’, y en fin se podían mover sentimientos contra mí por el hecho de ser cubano”, explicó el actor de ahora 62 años.

Pese al rechazo inicial, logró regresar a México y se presentó en la oficina de Emilio Azcárraga. Después de mucha insistencia y sin aceptar un no como respuesta, logró convencerlo de que lo contratara.