César Ritter se hizo conocido por su papel de Lalo Chávez, o Lalo ‘La locura’, en la exitosa serie “Mil oficios”. La ficción producida por Efraín Aguilar para Panamericana Televisión se consolidó como uno de los programas favoritos de la televisión peruana y logró ganarse un lugar especial en el corazón del púbico que hasta hoy recuerda esta divertida historia.

El personaje de César Ritter era un joven medio loco y ocurrente. Era el mejor amigo de Memo y vivía enamorado de la hermana de este, Lucía. Lalo se ganó el cariño de la audiencia por su forma de ser: tímido y dócil, pero extraordinario poeta y dibujante. Pese a su timidez con las mujeres, logró enamorar a una de las ‘terremoto’, Carola Olazo, ‘La Huequis’.

Sin duda, Lalo ‘La locura’ fue el personaje que marcó la carrera artística de César Ritter. Tras su salida de “Mil oficios”, el actor peruano continuó participando en series, películas y obras de teatro que lo han llevado a consolidarse en la actuación. Sin embargo, muchos lo siguen recordando por el papel que desempeñó en la ficción de 2001.

CÉSAR RITTER: EL PAPEL PROTAGÓNICO QUE RECHAZÓ POR IR A “HABLA BARRIO” TRAS EL ÉXITO DE “MIL OFICIOS”

“Mil oficios” contó con cuatro temporadas y más de 659 capítulos, emitidos entre el 11 de junio de 2001 y el 28 de mayo de 2004. Pese a ser líder de audiencia y tener éxito en todo el Perú, la serie no pudo continuar al aire como se había proyectado por problemas con los gerentes de Panamericana Televisión.

A raíz de algunos conflictos con la gerencia del canal, “Mil oficios” se vio afectada durante sus grabaciones y vio la salida de varios miembros de su elenco principal. Muchos actores se fueron a otro canal para probar suerte con otro proyecto.

César Ritter fue uno de los actores que se vio obligado a salir de “Mil oficios” junto a otros compañeros. Tras el final de la serie producida por Efraín Aguilar, el actor peruano se unió a “Habla barrio”, apuesta que lanzó Frecuencia Latina.

En una entrevista con el programa “Moloko Talks” de YouTube, César Ritter recordó esta etapa de su vida y reveló que antes de unirse al elenco de “Habla barrio”, tuvo una propuesta laboral que rechazó.

“Cuando yo termino con “Mil Oficios”, a mí me entra una posibilidad de chamba que me hubiera gustado hacer. Profesionalmente para mí era un salto. Pero no lo hice porque ya estaba comprometido en otra cosa. Se trata de “Demasiada Belleza”, era el protagónico, que me hubiera gustado hacer. Pero por algo pasan las cosas”, reveló César Ritter.

Como se recuerda, “Demasiada belleza” es una telenovela peruana transmitida por Frecuencia Latina en el 2003. Estuvo protagonizada por Alexandra Graña, Omar García, Jean Pierre Vismara y Vanessa Saba, con las participaciones antagónicas de Gerardo Zamora, Fernando Pasco y Teddy Guzmán.

La trama de “Demasiada belleza” se centra en los perjuicios, racismo y homofobia de la sociedad limeña dentro de diferentes lugares. En la telenovela, el papel protagónico masculino fue interpretado por Omar García, luego de que César Ritter rechazó darle vida al personaje.