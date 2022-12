“Chainsaw Man” terminó su primera temporada como uno de los animes más destacados de 2022. La adaptación de la serie, que puede verse por Crunchyroll, dejó satisfechos a los seguidores del manga de Tatsuki Fujimoto, a pesar de que hubo un grupo que pidió una nueva adaptación de esta entrega. La primera entrega de la ficción culminó en su capítulo 12 y saltó la pregunta si el programa se renovará con una temporada 2 o una película.

El último episodio tuvo escenas post-créditos después del opening número 12. Se ve cómo Aki fuma el cigarro que Himeno le dejó para que pudiera vengarse sin remordimientos. El devil hunter sale a su balcón, tras cenar con Dejin y Power, y consume el último regalo de su compañera.

Después de eso, hay un breve clip muy revelador que dio esperanzas a los seguidores de “Chainsaw Man”. Aparece, de manera breve, el personaje de Reze, con una voz que sería de la seiyuu Reina Ueda, quien también interpreta a Kanao en “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”.

¿MAPPA lanzó un anuncio al final de la temporada 1 de “Chainsaw Man”? No, el estudio de animación, que también se encarga de “Shingeki no Kioyjin” (“Ataque a los Titanes”), no compartió ningún anuncio sobre la continuación del anime, ni en el capítulo 12 ni en sus redes y plataformas oficiales.

Denji y Power durante el ending 12 de "Chainsaw Man" (Foto: MAPPA)

¿POR QUÉ REZE SERÍA LA CONFIRMACIÓN DE LA TEMPORADA 2 DE “CHAINSAW MAN”?

Aunque no hubo un anuncio oficial sobre el futuro del anime de “Chainsaw Man”, los seguidores de la serie pusieron todas sus esperanzas en el último clip donde aparece Reze haciendo una pregunta clave para los que leyeron esa parte del manga de Tatsuki Fujimoto.

La aparición de la joven y el local donde trabaja, el lugar en el que conocerá a Denji, es la única garantía a la que se puede aferrar el fandom del Motosierra, porque significa que ya se habría animado el arco que sigue a lo que se ha visto en la temporada 1 del anime. Lo que faltaría por confirmar es si se trata de una temporada 2 o de una película o algún otro formato.

Que Reze salga y hable en el cierre del capítulo 12 podría ser un anuncio indirecto de MAPPA para los espectadores, confirmando lo que ya se ha venido contando en rumores y filtraciones: que “Chainsaw Man” seguiría animándose después de la primera temporada.

Reze en su primera aparición en el anime (Foto: MAPPA)

¿QUIÉN ES REZE EN “CHAINSAW MAN”?

Aquí el spoiler es inevitable pero trataremos de no contarlo todo. Reze es una joven que Denji conocerá después del arco de Katana Man. Y será otra figura femenina fuerte en la mente del protagonista, después de que este tenga un acercamiento más personal con Makima.

Sin embargo, nada es lo que aparenta en la conducta de Reze. Esconde más de un secreto y su desarrollo es uno de los mejores del manga de “Chainsaw Man”, por lo que es uno de los personajes favoritos de los lectores de Tatsuki Fujimoto.

¿CÓMO VER EL ANIME DE “CHAINSAW MAN”?

El anime de “Chainsaw Man” completó su primera temporada con 12 capítulos. La versión de MAPPA, que se encuentra disponible en Crunchyroll, puede ser vista de manera online a través de este enlace.

Aquí puedes ver el tráiler de “Chainsaw Man”: