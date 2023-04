Recordado por su participación en “Incógnito”, programa en el que Facundo le dio el curioso apodo de “Changoleón”, Samuel González Quiroz se convirtió en uno de los favoritos de la televisión mexicana, aunque luego del final del show, este terminaría desapareciendo.

La celeb de México se convirtió en una figura muy popular en los 2000, cuando el irreverente Facundo lo invió a ser parte de sus desaparecidos programas “Toma Libre” e “Incógnito”, en el que sus ocurrencias y gran conocimiento de la calle lo hicieron destacar.

Lamentablemente, así como era popular, “Changoleón” también luchaba contra el alcoholismo y otras adicciones, por lo que una vez que se terminó el programa, volvió a vivir en situación de calle.

"Changoleón" fue una de las figuras de los programas de Facundo en Canal 5 (Foto: Televisa)

¿QUIÉN ERA SAMUEL GONZÁLEZ “CHANGOLEÓN”?

Nacido en Toluca el 13 de febrero de 1949, Samuel González Quiroz era psicólogo de profesión, completando la carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y fue docente de la casa de estudios por un breve periodo.

Poco se sabe de los motivos que lo llevaron a cambiar las aulas por la calle, donde se desempeñó como artesano, aunque algunos medios especularon que sería una decepción amorosa.

“Fui maestro en la facultad de Psicología en el área de psicología clínica, daba clase de Diagnósticos en C.U.; soy licenciado pero ¿sabes qué? Tenía que dormir a la gente y eso no me late porque me llevo su cruz y no puedo, apenas puedo con la mía... Entré a la facultad en el 78 y salí como licenciado y no debo ninguna materia pero no me gustó, por eso agarro y me convierto en artesano, tenía una matota (pelo largo)”, indicó.

"Changoleón" y Facundo formaron una dupla muy popular en 2005 (Foto: LauraG.TV)

LA LLEGADA DE “CHANGOLEÓN” A LA TELEVISIÓN

De acuerdo con Facundo Gómez, todo inició cuando realizaron un sondeo en las calles, al cual eran agregados chistes y bromas al estilo del irreverente conductor, y se toparon con un hombre indigente con problemas de alcoholismo.

Si bien la idea era llevarlo a dar una vuelta en limusina y mejorar su aspecto, la actitud de Samuel y sus ocurrencias le hicieron un espacio en el programa, pasando de colaborador frecuente a miembro del show emitido por Canal 5 de Televisa.

“Tenemos una limusina, unas morras, boliche, el table...y dijimos ‘mejor en la limusina empecemos a meter gente’, en cuando dijimos eso, vimos a Changoleón, le dijimos ‘¿jalas con nosotros? De pelos’... Es un vagabundo que vive en la calle, no tiene casa, siempre está cag*do, meado, vomitado, hambriento, madreado, tomando Tonayan, chemo, se subió con nosotros y estuvo muy cag*do. Hubo un momento en que se volvió más famoso que yo”, admitió en conversación con Roberto Martínez.

Pese a la gran popularidad, estando en el show desde 2005 hasta su cancelación en 2008, “Changoleón” terminaría volviendo a las calles y viviendo en el anonimato.

¿DE QUÉ MURIÓ “CHANGOLEÓN”?

La mañana del martes 11 de abril, Hernán Suárez, presidente de la Mesa Directiva de la Casa del Artesano de Coyoacán, confirmó la muerte de Samuel González Quiroz “El Changoleón”.

De hecho, el directivo indicó que el recordado personaje había fallecido el pasado 9 de febrero debido a múltiples complicaciones de salud, las cuales fue adquiriendo debido a su situación de calle.

En entrevista con el portal “Soy Coyoacanense”, Suárez indicó que la organización le había brindado apoyo a Changoleón para que ingrese a un centro de rehabilitación y ayuda médica, pero cuando se estabilizó, este optó por volver a las calles, donde un día se quedó dormido y no despertó más.

Si bien su cuerpo fue enviado a una fosa común, el cariño que había ganado en la comunidad hizo que organizaran una colecta y préstamos para retirar su cadáver y lo incineraron, por lo que sus cenizas reposan en la Casa del Artesano.

DATOS DE “CHANGOLEÓN”