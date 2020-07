La reconocida actriz Chantal Andere, quien es recordada principalmente por su rol antagónico en los diferentes melodramas mexicanos, habló después de varios años sobre una producción que la frustró por completo.

Ella se refirió a la telenovela “Rafaela”, que fue emitida por poco más de seis meses el año 2011. Aunque se mostraba entusiasmada con su participación, al poco tiempo se dio cuenta de que las cosas no se estaban realizando profesionalmente, al menos así lo consideraba.

Chantal Andere es una actriz y cantante mexicana. Ella es hija de de la primera actriz Jacqueline Andere (Foto: Instagramm de Chantal Andere)

¿POR QUÉ CALIFICÓ “RAFAELA” COMO UNA MALA EXERIENCIA?

Durante una transmisión para “Tlnovelas”, la actriz que participó en “La usurpadora” calificó a dicha producción como un rotundo fracaso´.

“Hubo una novela que sí padecí mucho, que se llamó ‘Rafaela’ y les contaré el porqué. Porque como la estaban escribiendo sobre la marcha, de repente nos citaban a las 8 de la mañana a maquillaje para estar listos a las 9 y las escenas no habían llegado a la oficina o a nuestras manos para estudiarlas ni nada y eso a mí me frustraba mucho. A mí que me dieran una escena, leerla en 12 segundos para grabarla 10 minutos después me conflictuaba mucho”, manifestó.

Mencionó que ella al ser una persona muy estricta y responsable con su trabajo, lo que estaban haciendo con los actores era una falta de respeto.

“Me gusta saber de dónde vengo y a dónde voy. ¿Por qué estoy llorando?, ¿qué pasó en la escena anterior? Entonces, me gusta estudiar y leer todos los capítulos para saber el porqué de ciertas circunstancias”, aseveró Chantal Andere.

CHANTAL ANDERE HABLÓ DEL PARADERO DE ADELA ORIEGA

A pesar de que Adela Noriega era una actriz exitosa, pero desde el año 2008 decidió alejarse por completo de las pantallas, lo que ha generado todo tipo de rumores y especulaciones alrededor de su figura. Ni siquiera los actores que han compartido set de grabación con ella parecen conocer el paradero actual de la intérprete de 50 años.

La única que ha hablado al respecto es Chantal Andere, la actriz que compartió roles con Adela Noriega en la telenovela “Amore real” en 2003. En una transmisión en vivo, a través de YouTube, contó que hace un tiempo conversó con su compañera, pero ahora no sabe nada de ella.

“No sé mucho de ella. Ella siempre fue una mujer muy reservada, ella terminaba un trabajo y desaparecía. Yo tuve una conversación telefónica con ella aproximadamente hace tres años y medio (...). Me buscó para pedirme el contacto de una persona y estuvimos platicando un montón de tiempo”, comentó.

Al final manifestó que a pesar de no tener noticias de Noriega, tiene “los mejores recuerdos de Adela”.

VIDEO RECOMENDADO

Diana Golden, la actriz de telenovelas que hoy pide despensas a la caridad por coronavirus en México

Diana Golden, la actriz de telenovelas que hoy pide despensas a la caridad por coronavirus en México