¿Quién era Charles Harrelson? El padre del actor Woody Harrelson, quien interpreta a Cletus Kasady en “Venom 2″, tiene una historia muy particular que pocos conocían. Si la mayoría ha relacionado a Woody con sus papeles de villanos, como Mickey Knox en “Asesinos por naturaleza”, nunca se imaginaron que su progenitor era un personaje más que cercano al mundo de los villanos: era un asesino asueldo que dijo hasta haber matado a John F. Kennedy.

No es uno de los temas que a Woody Harrelson le guste comentar. La situación de su padre fue uno de los momentos más duros de su vida. No solo porque lo empezó a vivir desde pequeño, sino porque hasta con sus esfuerzos no pudo tenerlo cerca, en libertad, lejos de la cárcel.

En anteriores entrevistas, el artista ha contado que se enteró de la vida criminal de su padre cuando era menor de edad. Fue de casualidad, cuando escuchaba la radio. “Tenía 11 o 12 años cuando escuché su nombre en la radio del coche (...) y se hablaba de Charles V Harrelson y de su juicio por asesinato y bla, bla, bla y yo estaba sentado pensando que no podía haber otro Charles V Harrelson”, dijo a The Guardian en 2012.

MÁS INFORMACIÓN: Todo lo que debes saber sobre Carnage

Ya adulto, con una carrera en ciernes, Woody intentó sacar a su padre Charles de la cárcel, tratando por la vía legal. Sus intentos de que tuvieron un nuevo juicio, sin embargo, no dieron resultados, a pesar de que gastó cerca de 2 millones de dólares en el proceso. La justicia estadounidense fue reacia porque el crimen que había cometido no era poca cosa.

Woody Harrelson interpreta a Carnage en la secuela de "Venom", una película parcialmente vinculada al Universo Cinematográfico de Marvel. (Foto: Columbia Pictures)

¿CUÁL ES LA HISTORIA DE CRÍMINES DEL PADRE DE WOODY HARRELSON?

Charles Harrelson, padre del actor Woody Harrelson, fue encarcelado por primera vez en 1973. Fue acusado de haber asesinado al comerciante Sam Degelia Jr. Al progenitor del actor de “Venom 2″ le dieron 15 años, pero salió en 5 por buena conducta.

Después de ocho años, volvió a ser detenido y enviado a prisión pero esta vez con una condena de dos cadenas perpetuas. Al patriarca Harrelson lo acusaron de asesinar a John H. Wood, un juez federal de distrito, en su casa de El Paso, Texas.

Ese crimen fue considerado como el primer asesinato de un juez federal en funciones en la historia de Estados Unidos. Un solo disparo, el 29 de mayo de 1979, bastó para acabar con el hombre que impartía justicia. Del mismo modo, ese asesinato le costaría el resto de su vida al acusado, quien murió en prisión, debido a un ataque al corazón, en la prisión federal Supermax de Colorado en 2007.

¿POR QUÉ CHARLES HARRELSON MATÓ A UN JUEZ?

Wood era apodado como Maximum John por su severidad en los casos y condenas. El caso que iba a resolver antes de su muerte era el de Jimmy Chagra, quien estaba acusado de ser un capo de la droga.

De acuerdo a las investigaciones de la época, se le acusó a Charles Harrelson de recibir 250 mil dólares por matar al juez, ante quien iba a comparecer Chagra en julio de 1979.

Posteriormente, el acusado de narcotráfico ingresó a un programa de protección de testigos y fue absuelto de los cargos por el asesinato del juez federal. Pero esto no incluyó a Charles. El actor Woody Harrelson intentó que se reconsiderara el caso de su padre, sin tener ningún éxito.

¿CÓMO FUE LA RELACIÓN ENTRE WOODY HARRELSON Y SU PADRE?

Woody Harrelson tuvo una difícil infancia y posterior crecimiento al tener a su padre Charles en prisión, acusado de asesinato. Sin embargo, intentó mantener una relación muy próxima. Nunca dejó de ayudar y hasta desembolsó mucho dinero para intentar que pasara los últimos años de su vida en libertad.

“Nací en su cumpleaños. Tienen una cosa en Japón en la que dicen que si naces en el cumpleaños de tu padre, no eres como tu padre, eres tu padre, y es muy raro ver todas las cosas que hizo como yo. Cosas idiosincrásicas. La forma en que reía. La cara, muy parecida”, dijo Woody sobre sus parecidos al medio británico mencionado anteriormente.