El actor Charles Melton, quien da vida a Reggie Mantle en la serie de drama, misterio y suspenso “Riverdale”, se animó a hablar de los problemas de identidad que ha padecido a lo largo de su vida, los cuales se originaron por su ascendencia coreana.

En una columna que escribió para Variety, el también modelo de 30 años se refirió a la postura que tomó ante las experiencias incómodas que vivió desde que era pequeño y que marcaron su existencia.

Tras analizar todo llegó a la conclusión de que ya no suprimirá su identidad asiática y luchará por los derechos de quienes son víctimas de racismo por su origen asiático. Es preciso indicar que la madre del histrión es coreana y su padre estadounidense, y él, al igual que sus hermanas, nació en Alaska.

Melton nació en Juneau, Alaska, pero fue criado en Manhattan, Kansas. (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

¿QUÉ SE CUESTIONA?

Charles Melton lamentó haberse quedado con los brazos cruzados, mientras muchos ciudadanos de su condición eran discriminados. “Con el aumento continuo de los horribles crímenes de odio hacia mi comunidad, he estado en una profunda introspección al recordar mis propias experiencias, desempacar mi pasado y tratar de entenderlo todo”, comenzó escribiendo el actor.

Tras examinar su vida dijo que se lamenta todo lo que reprimió. “Nunca defendí mi herencia coreana. He ignorado deliberadamente el racismo y las microagresiones dirigidas hacia mí y mi gente. No defendí mi herencia por temor a represalias. Y ahora no puedo evitar preguntarme ¿qué hice para contribuir a la violencia contra los estadounidenses de origen asiático?”.

Es de ascendencia medio coreana, teniendo también raíces europeas y cherokee. (Foto: Lisa O'Connor / AFP)

TRAUMAS DESDE NIÑO

Chales Melton contó que desde niño creció muy confundido; ya que al ser de raza mixta, le cuestionaban que no fuera suficientemente asiático, pero también le señalan que no era lo suficientemente blanco. “Y me pregunto si soy suficiente en absoluto. Estoy en conflicto con mis identidades raciales y el trauma que conlleva”.

Incluso, recordó cómo su progenitora también era víctima de esa discriminación, pues cuando sus amigos pasaban cerca de su casa decían que olía raro por la comida coreana que preparaba de su madre. “Me hicieron sentir vergüenza”.

“Recuerdo que la gente le hablaba a mi madre como si no perteneciera; eso la degradó y, a su vez, desencadenó algo en mí que he enterrado profundamente en mi interior durante mucho tiempo. Una verdad que, a mi corta edad, no sabía cómo protegerla y me rompió el corazón”, escribió en la columna.

El actor Charles Melton y sus padres Phil Melton y Sukyong Melton llegan para el estreno de "The Sun Is Also a Star" en los Pacific Theatres de The Grove el 13 de mayo de 2019 en Los Ángeles. (Foto: Lisa O'Connor / AFP)

UN NUEVO CHARLES MELTON

Estas situaciones lo llevaron a rechazar su origen en la escuela por lo que se negó a aprender la historia de los asiático-americanos, pero ahora con 30 años ha entendido que debe valorar lo que es.

“Si nunca aprendes sobre tu propia historia, ¿cómo puedes realmente existir? Tratando de encajar en la escuela, perseguí el sueño americano siendo un atleta estrella, mientras reprimía mi identidad asiática. Recuerdo que incluso les gané a todos. haciendo bromas asiáticas antes que nadie (…). Ya no guardaré silencio sobre mi experiencia vivida. Los crímenes de odio que han asolado el país me han obligado a darme cuenta de lo importante que es la plataforma que tengo y la responsabilidad que conlleva”, aseguró.