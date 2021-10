¿Cuál es la edad de Charly García? El músico argentino cumple 70 años el 23 de octubre, con una serie de celebraciones y homenajes en su tierra natal. El irreverente compositor ha llegado a las siete décadas tras una vida de excesos, polémicas, conciertos y discos que cambiaron la música de su país y de Latinoamérica. El genio de “Clics modernos” y “Say No More” todavía resiste ante las nuevas olas, las tendencias y hasta una pandemia.

Charly, el artista del oído absoluto, había regresado a los escenarios después de lanzar su último disco, “Random”, en 2015. Volvió de a pocos a las tocadas, las entradas se agotaban en minutos a pesar de que, de repente, en su página oficial de Facebook, anunciaba una nueva fecha.

Aunque se notaba que le costaba volver al ritmo de los conciertos, los seguidores del fundador de Sui Generis y Serú Girán siempre lo acompañaron. La evolución del músico con la voz, la guitarra y el teclado fue muy notorio hasta que una caída en 2020 lo alejó de su participación en el Cosquín Rock.

Luego, vino la pandemia del COVID-19, fue internado presentar algunos síntomas pero fue dado de alta tras cuatro días. El músico argentino, ahora, se encuentra recuperado en su casa de Coronel Díaz y Buenos Aires será una fiesta por sus 70 años. Llegó la primavera y Charly ya quiere salir gira de otra vez.

Charly García lanzó su disco "Random" en 2017, después de ser hospitalizado. (Foto: Victor Caivano para AP)

5 ANÉCDOTAS ICÓNICAS DE CHARLY GARCÍA

5. LA PRIMERA VEZ QUE ESCUCHÓ A LOS BEATLES

Charly tenía una profesora de piano que lo estaba preparando para ser un concertista. Su carrera en la música clásica era prometedora por su talento, pero su camino cambió cuando escuchó por primera vez a los Beatles. La canción que le transformó la vida fue “There’s A Place”. La música que sonó de una vieja radio, en 1964. El chico de 13 años descubrió que se podía hacer melodías más divertidas con la estructura de los clásicos.

4. EL INOLVIDABLE CONCIERTO DE QUILMES ROCK

La canción “Seminare” la compuso Charly para la banda Serú Girán que tenía con David Lebón, Pedro Aznar y el fallecido Óscar Moro. Apenas la escribió, se dijo que el “Ruso” debía cantarla por el tipo de voz que tenía. La composición es un clásico del rock argentino

Sin embargo, tras la disolución del grupo, García ha tocado el tema y una de las interpretaciones más inolvidables es la que dio en el Festival Quilmes Rock de 2004. Bajo la lluvia, sin polo, subido en un piano, olvidándose la letra, Charly se desbordó en una de las canciones más hermosas de su repertorio.

3. UNA CANCIÓN PARA SU MUERTE

Sui Generis fue la primera banda de Charly. La formó cuando era adolescente, junto a Nito Mestre, y su primer disco se tituló “Vida”. La agrupación, después de varios años, se consolidó en la escena local y una de sus canciones que siguen vigentes hasta ahora es “Canción para mi muerte”. El tema lo compuso Charly cuando estaba en los cuarteles de Campo de Mayo, donde hacía el servicio militar que le correspondía.

Un reportaje de Bruno Larocca para Rolling Stone cuenta que Charly fingió tener un soplo al corazón tras una serie de ejercicios físicos y fue llevado al Hospital Militar. Su madre Carmen, de esta manera, le llevó una sustancia para simular palpitaciones y así hacer creer a las autoridades que tenía problemas cardiacos. Luego consiguió la baja por pasear un cadáver en una camilla.

Sin embargo, en ese momento, el descenso de los efectos de las pastillas hizo que Charly sintiera que, en realidad, se estaba por morir y, en diez minutos, compuso “Canción para mi muerte”.

2. EL DÍA QUE SALTÓ DEL NOVENO PISO

Otro de los momentos más recordados de la vida de Charly García fue cuando se lanzó del noveno piso del Hotel Aconcagua en Mendoza. A pesar de que pareció un salto improvisado, se supo después de que el músico argentino había preguntado sobre la profundidad de la piscina y hasta simuló el salto con un muñeco y una pelota. Los medios pudieron grabar el momento en que se tiró y luego fue entrevistado por los atónicos reporteros.

1. CASI MUERE ELECTROCUTADO EN CONCIERTO

Hay un momento que podría ser la síntesis, si es posible, de lo que es Charly García. En un concierto en Santiago de Chile, en 1985, el músico dio un concierto que pudo haber terminado en tragedia: en su muerte. En el momento en que su banda está tocando “Yo no quiero volverme tan loco”, Charly sufre un golpe de corriente cuando toca el micrófono principal antes de volver al teclado.

El compositor se desploma y por algunos segundos queda tirando en el suelo. Mientras Fito Páez sigue haciendo de segunda voz, Charly se levanta y derriba el micrófono con una patada, regresa a las teclas y culmina la canción: “¡Yo no quiero esta pena en mi corazón!”. Al final del tema, con los gritos del público, se da un tiempo para bromear de lo que pudo haber sido su final. Ahora, Charly celebra sus 70 años. Say no more.