Chayanne es uno de los cantantes más populares de los últimos años, no solo por sus exitosas baladas, sino también por las coreografías que durante mucho tiempo acompañaron a sus temas. Por ello, muchos usuarios en redes sociales siguen al artista portorriqueño.

La carrera de Chayanne empezó desde muy joven, lo cual le permitió conocer e interactuar con artistas consagrados y otros personajes que forjaron su exitosa carrera, esto incluyó a Lucía Méndez, quien habría flechado al intérprete de “Torero” y “Salomé”.

Sin embargo, la cantante asegura que prefirió a Luis Miguel en lugar del cantante e incluso se animó a compartir sus motivos.

¿LUCÍA MÉNDEZ RECHAZÓ A CHAYANNE POR LUIS MIGUEL?

En el programa “Con permiso”, la cantante conversó con la conductora Martha Figueroa sobre la relación que mantuvo con Luis Miguel hace muchos años y que se reflejaría en la serie de Netflix del cantante.

Según indicó la cantante, tanto Luis Miguel como Chayanne intentaron conquistarla la misma noche hace varios años.

En aquel momento, el portorriqueño tenía 17 años y, aunque ya había dado algunos pasos en la música, era muy joven para una Lucía Méndez quien, en aquel momento, tenía 30 años.

Esta noche, ambos participaban de un evento en Miami, y fue el joven quien se dirigió a la habitación de la cantante como un fanático e intentó conquistarla, aunque sus esfuerzos fueron en vano, pues fue rechazado.

“Llego Chayanne, era algo así como mi fan perdido, entonces llegó y me dijo Lucía que no sé que. Y yo le dije no Chayancito, ya me voy a dormir, mi amor, y le dije; No, ni maíz, no, no, Chayanne, vete a tu cuarto, mi vida eres un bebé. No mi amor. no vete’”, comentó entre risas.

Lucía Méndez alternó con grandes personajes del medio, como Juan Gabriel y César Costa (Foto: Instagram @luciamendezof)

Tras esto, la cantante indicó que se fue a dormir, pero que media hora después fue despertada por Luis Miguel, quien llevaba traje y una botella de champán, asegurando que necesitaba conversar con alguien.

“En este momento quiero hablar contigo (...) Entonces, entra, se sienta, me empieza a platicar ‘no, estoy harto’ de no sé qué, ya sabes cómo es Micky de inteligente para platicar”, contó.

Fue así como se ieron su primer beso y posteriormente iniciaron una relación sentimental.