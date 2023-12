A pesar de que han transcurrido 20 años de su lanzamiento, “Chicas pesadas” aún se mantiene más vigente que nunca. Su gran diversidad actoral ha logrado escalar a diferentes escalones en la sociedad, desde la actriz Jennifer Lawrence hasta el exmandatario Barack Obama. Sin embargo, existe una historia poco conocida que involucra a la escritora original de la historia y la guionista de la película estrenada en 2004.

Bajo la dirección de Mark Waters, la serie “Chicas pesadas” logró convertirse en toda una referencia dentro de la cultura pop. Para muchos, la película retrataba fidedignamente aspectos como la sátira y la ironía sin caer en excesos, factores que comenzaron a proliferar a inicios de la década pasada en más de una producción.

Pues bien, la trama de esta apuesta era muy entendible: Cady Heron (Lindsay Lohan) asiste a la preparatoria por primera vez y es advertida de la presencia de Regina George (Rachel McAdams), Gretchen Wieners (Lacey Chabert) y Karen Smith (Amanda Seyfried), las féminas más populares de todo el instituto, pero a la vez las más siniestras.

La cinta fue estrenada en 2004 (Foto: Paramount Pictures)

Como era de esperarse, la comedia se guio de la creatividad de Tina Fey, una guionista sumamente creativa e impetuosa a la hora de crear diálogos. Con una prolijidad en la pluma, podemos dar cuenta de las situaciones espontáneas y divertidas que sacará más de una sonrisa a todos los que vean la serie por primera vez en su vida.

Sin embargo, el peso del talento que tiene Tina Fey a la hora de crear diálogos le significó más de un problema. ¿Por qué? Resulta que recibió la demanda de la mismísima Rosalind Wiseman, autora de la obra original en la que se basa la serie.

“CHICAS PESADAS”: LA DEMANDA DE ROSALIN WISEMAN CONTRA TINA FEY POR CUOTAS SIN PAGAR

Rosalind Wiseman, autora de la obra original de “Chicas pesadas”, inició acciones legales contra Tina Fey y Paramount por tener “cuotas impagas” que tuvo la franquicia. Como bien sabemos, fue la propia Wiseman vendió sus derechos por 400 mil dólares en 2002.

Y aunque renunció a todos los derechos sobre cintas y series, incluidos especiales musicales, el acuerdo legal de Wiseman tenía bonos netos y ganancias residuales que dependían como le vaya a la película en taquilla. No obstante, la escritora sostiene que su estudio insistió en que no obtuvieron beneficios netos, sino que han reunido costes extras que no significan ingresos para compartir con ella.

La escritora de la obra original demandó a la empresa por cuotas impagas (Foto: Paramount Pictures)

Asimismo, dejó en claro que tuvo un acuerdo muy malo al inicio de la venta de derechos de autoría. “Sí, tuve un contrato terrible, pero la película ha generado mucho dinero y siguen reciclando mi trabajo una y otra vez, así que ni siquiera me consideran”, puntualizó.

La escritora también recalcó que “la hipocresía es demasiada”, además de “agregar a lo largo de los años, Tina ha hablado muy elocuentemente sobre el apoyo de las mujeres a otras mujeres, pero cada vez me queda más claro que, en mi caso personal, esa no será la experiencia”, indicó.

¿QUIÉN ES QUIÉN ES “CHICAS PESADAS”?

En “Chicas pesadas,” los personajes principales son interpretados por:

Lindsay Lohan como Cady Heron.

Rachel McAdams como Regina George.

Lacey Chabert en el papel de Gretchen Weiners.

Amanda Seyfried interpretando a Karen Smith.

Lizzy Caplan como Janis Ian.

Tim Meadows asumiendo el rol del Director Ron Duvall.

Jonathan Bennett en el papel de Aaron Samuels.

Tina Fey caracterizando a la Maestra Sharon Norbury.

Amy Poehler como June George.

Daniel Franzese interpretando a Damian.

Ana Gasteyer en el papel de Betsy Heron.

Neil Flynn representando a Chip Heron.

TE PODRÍA INTERESAR:

SOBRE EL AUTOR Jesús Fernández Cabero Periodista. Egresado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Más de 2 años de experiencia en periodismo y redacción en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.