Creada por Dago Garcia y protagonizada por Antonio Sanint, “Chichipatos” es una serie colombiana de Netflix que sigue a Juan Morales ‘Juanquini’, un torpe mago que sobrevive brindando un pobre espectáculo infantil acompañado de su familia. Cierto día, en una peligrosa fiesta, logra hacer el truco de su vida: desaparecer del escenario a un buscado criminal. Ahora deberá afrontar sus actos ante la justicia.

El título de la ficción dirigida por Juan Camilo Pinzónse basa en el término colombiano para referirse a una persona avara, o alguien que no se esfuerza lo suficiente en lo que hace. Sobre el show, el actor Antonio Sanint comentó: “Me emociona darle vida al mago Juanquini en ‘Chichipatos’ de la mano de Netflix. Queremos hacer reír a todos en los 190 países en los que estará disponible y estoy seguro se divertirán con esta mezcla de cotidianidad y magia”.

Los 7 episodios de “Chichipatos”, protagonizada por Sanint, Biassini Segura, María Cecilia Sánchez, Mariana Gómez, Julián Cerati y Julián Caicedo, están disponibles en la plataforma streaming recién desde el 15 de mayo de 2020, pero los usuarios del servicio ya preguntan por una segunda entrega.

Tráiler de Chichipatos

¿”CHICHIPATOS” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Aunque Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la ficción colombiana por lo visto en el último capítulo, donde la desaparición de Juanquini sale en todos los medios, y el mago logra huir, es probable que la historia de Juan Morales y su familia continúe en una nueva temporada.

Por lo pronto solo queda esperar la respuesta oficial de la plataforma streaming, que suele tomarse al menos seis semanas para evaluar la respuesta de la audiencia. A pesar de que no comparte fichas cifras se sabe que son relevantes a la hora de renovar o cancelar un show.

“Cuando estamos invirtiendo, decidimos cuánto invertir en función de la audiencia que aparecerá”, dijo la directora de contenido original de Netflix, Cindy Holland, en una conferencia en 2019 a través de Deadline.

"Si la audiencia no aparece, pensamos en la razón para continuar invirtiendo en algo que no funciona tan bien como esperábamos. Obviamente, la aclamación de la crítica también es importante, pero realmente estamos tratando de estirar nuestros dólares de inversión tanto como podamos y compensar el dinero de nuestros inversores, es suyo, no nuestro", agregó.

¿Qué sucedería en una posible segunda temporada de "Chichipatos"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 2 DE “CHICHIPATOS”?

Si Netflix renueva “Chichipatos” para una segunda temporada lo más probable es que los nuevos episodios se estrenen en algún momento del 2021. Aunque considerando que la pandemia de coronavirus provocó el retraso del calendario del servicio es probable que esta producción tarde un poco más de lo esperado.