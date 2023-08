Chiky Bombom es la conductora de “Hoy Día”, programa de entretenimiento que goza de mucha audiencia. Aunque por ahora todo trascurre con normalidad en cada emisión del matutino, lo cierto es que existen rumores de que la originaria de República Dominicana podría salir del show.

Si bien Chiky Bombom sigue todas las mañanas al frente de “Hoy Día”, la dominicana regresó a “En Casa Con Telemundo” para conducir su propio segmento. Se trata del show de televisión en el que inició su carrera como conductora.

Los rumores señalan que Lissette Eduardo Cleto, más conocida como Chiky BomBom, no estaría pasándola nada bien en “Hoy Día”, así que pronto quedaría fuera del programa para regresar al show de televisión “En Casa Con Telemundo”. ¿Qué se sabe sobre esto? Aquí te lo contamos.

Chiky Bombom cuenta con más de 2,9 millones de seguidores en redes sociales (Foto: Chiky Bombom / Instagram)

CHIKY BOMBOM, ¿DEJA “HOY DÍA” PARA REGRESAR A “EN CASA CON TELEMUNDO”?

De acuerdo a varios medios de comunicación, como People en Español, se rumorea que Chiky Bombom dejaría el matutino “Hoy Día” y regresaría a la conducción de “En Casa Con Telemundo”.

Según señalan varios portales, Chiky Bombom la está pasando mal en “Hoy Día” por supuestos malos tratos de parte del productor, así que pronto quedaría fuera del matutino.

De hecho, esto ha tomado más fuerza con la reciente salida de Aleyda Ortiz, la presentadora de “En Casa Con Telemundo”, quien quedó fuera del programa por no estar conforme con el salario que le ofreció la cadena al negociar su contrato.

Chiky Bombom es parte de la conducción del matutino “Hoy Día” (Foto: Chiky Bombom / Instagram)

Si bien ni la producción ni la puertorriqueña confirmaron los rumores, lo cierto es que luego de que Aleyda Ortiz regresó de sus vacaciones no ha vuelto a la conducción del show. Por lo que se especula que Chiky Bombom sería su próximo reemplazo y regresaría al show donde inició su carrera.

Por ahora, Chiky Bombom no ha declarado sobre su supuesta salida de “Hoy día”. Eso sí, sus seguidores están muy pendientes de cada uno de sus movimientos.

CHIKY BOMBOM SOBRE SU TRABAJO EN LA TELEVISIÓN

Lissette Eduardo Cleto, la popular “Buenaaas, buenaaas”, reveló los sacrificios que ha tenido que hacer para poder desarrollar su carrera en la televisión. La dominicana afirmó que es muy agotador su trabajo, pero que aprovecha al máximo cada oportunidad que se le presenta.

“Llega un momento en que tú no sabes poner límites. Tengo un poco de temor de que el cuerpo, en algún momento, me pase factura. Estoy durmiendo poco, estoy adicta al éxito, adicta al trabajo, cada día que pasa amo más lo que estoy haciendo y me cuestiono porque digo, ‘son oportunidades’… Es ahora o es nunca”, afirmó.