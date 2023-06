La tensión en el equipo de “Hoy Día” no tiene cuando acabar. Hace unas semanas, Telemundo anunció la separación de Adamari López, la última colaboradora de la renovación que la cadena dispuso sobre su matinal más importante.

Como se recuerda, tras estos cambios, figuras como Andrea Meza, Daniel Arenas o Chiky Bombom tomaron la conducción del programa, dividiendo a los seguidores de la cadena hispana.

Cuando parecía que la situación se estabilizaría, una nueva controversia tras unas graves acusaciones contra Diógenes Luberes, el productor del show, y que habrían alcanzado a la popular influencer dominicana.

Andrea Meza, Adamari López, Chiky Bombom y Penélope Menchaca son las conductoras de "Hoy Día" (Foto: Telemundo)

LA POLÉMICA DE CHIKY BOMBOM EN “HOY DÍA”

Todo inició cuando la influencer Jacqueline Martínez, más conocida como Chamonic, mencionó que sería el exproductor de TV Azteca el responsable de los malos tratos que estaría recibiendo el equipo del programa y que sería Chiky Bombom la principal víctima de sus explosivas reacciones.

Los rumores tomaron fuerza cuando fue la propia influencer la que reaccionó a la publicación con un “Me gusta” y se agravaron aún más debido a que esta no fue parte de la edición del 2 de junio.

¿Telemundo tomó acciones por su “apoyo” a la acusación? Esa fue la acusación que se hizo contra la cadena hispana en Estados Unidos y varios usuarios cuestionaron la ausencia de la dominicana, por lo que se vio obligada a romper su silencio en sus redes sociales, donde se acerca a los 3 millones de seguidores.

La influencer tiene gran cantidad de seguidores en las redes sociales (Foto: Chiky Bombom / Instagram)

LA RESPUESTA DE CHIKY BOMBOM

En una transmisión en vivo, la presentadora salió a aclarar qué había ocurrido y por qué se encontraba alejada de las pantallas temporalmente, negando que hubiese sido suspendida o, aún peor, separada.

“Me han escrito unas cuantas personas preocupadas por mi ausencia en Hoy Día, supuestamente creen que estoy suspendida. No mi amor, no estoy suspendida”, inició la influencer.

En la transmisión, la dominicana invitó a sus seguidores a “hablar un poquito de la vida bombonera” y reveló que tenía algunos proyectos personales, los cuales estarían relacionados con su ausencia.

“Muy pronto venimos con un proyecto nuevo. Ya se está trabajando en eso”, señaló la figura de 27 años.

Pese a la primicia, Lissette Eduardo Cleto, nombre real de la influencer, evitó entrar en detalles e invitó a sus seguidores a esperar el momento del lanzamiento. “No puedo especificar de qué se trata, ni qué, es porque me da miedo”, explicó.