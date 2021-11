¿Qué dirá la China Suárez sobre Mauro Icardi y Wanda Nara? María Eugenia Suárez contará su versión del escándalo que pasó con el futbolista del PSG en una nueva serie de Star Plus llamada “En Primera Persona”. La actriz argentina inaugurará el nuevo espacio con una entrevista con Alejandro Fantino. Se espera que la celebridad hable de su vida, tanto profesional como íntima, dentro del cual estaría su versión de lo que ocurrió en uno de los temas más sonados de la farándula. El estreno de la conversación ya ha sido anunciado.

María Eugenia la China Suárez y Alejandro Fantino generaron comentarios al conocerse que se habían reunido en la casa que el periodista tiene en Tigre. Las especulaciones surgieron de inmediato y el comunicador se encargó de disiparlas: se trataba de un encuentro de trabajo.

Así se supo que la artista había aceptado la oferta de la mencionada plataforma de streaming para contar pasajes de su vida, por lo que muchos esperan que hable de la situación que vivió con Icardi y Wanda Nara. Se ha anunciado oficialmente, por las vías de Star Plus, la descripción de lo que traerá la conversación de Fantino con la China Suárez y las próximas ediciones del programa.

“En tono distendido e intimista, cada figura repasará detalles de su historia personal y su trayectoria profesional, brindando su mirada en primera persona de los acontecimientos más relevantes de su vida y pintando su propio retrato como nunca antes se vio”, se lee en el texto promocional.

La China Suárez se pronunció vía redes sociales para contar su versión de lo sucedido con Mauro Icardi. (Foto: María Eugenia Suárez / Instagram)

¿QUÉ SE SABE DEL ESTRENO DEL ESPECIAL DE LA CHINA SUÁREZ EN STAR PLUS?

FECHA DE ESTRENO

María Eugenía la China Suárez, expareja de Benjamín Vicuña, hablará en la serie “En Primera Persona” de Star Plus, junto a Alejandro Fantino, el lunes 29 de noviembre a las 21:30 horas. Así lo hizo saber la plataforma de streaming y la actriz argentina en sus cuentas oficiales en redes sociales.

LO QUE DIRÁ EN LA PANTALLA

Se sabe muy poco acerca de lo que dirá la China Suárez sobre el escándalo que protagonizó con Mauro Icardi y Wanda Nara. La entrevista se dio con un personal muy corto y solo han salido trascendidos de ese encuentro. Lo que sí es seguro es que la actriz se enfocará más en su trayectoria profesional y mencionará brevemente sobre el sonado caso. Sin embargo, esto ha sido suficiente para generar expectativa sobre lo que dirá en la pantalla.

¿CUÁNTO LE PAGARON POR LA ENTREVISTA?

Según Estefanía Berardi, en Mañanísima, comentó un estimado del dinero que habría recibido la China Suárez por aparecer en el nuevo programa de Star Plus. “Se habló mucho de la cifra que habría cobrado la China Suárez para dar esta entrevista con Fantino y el número que me llegó por esta nota es de 50 mil dólares”, manifestó en dicho programa.

¿POR QUÉ WANDA NARA PERDONÓ A MAURO ICARDI?

La presunta infidelidad generó toda una ola de críticas contra el deportista y la actriz China Suárez, pero pese a ello, toda esta situación que puso en riesgo el matrimonio de Mauro Icardi y Wanda Nara logró solucionarse y la pareja continúa muy unida. Es así que el matrimonio vive un nuevo comienzo.

En ese sentido, Wanda Nara reveló detalles de cómo fue que se aclararon las cosas entre ella y su esposo donde -según indicó- la sinceridad del futbolista fue una pieza fundamental para que lo perdonara. Esto lo dijo durante una entrevista con Susana Giménez, cuyo adelanto se vio en la noche del martes por Telefe.

“Si pude recomponer mi relación fue porque Mauro fue muy sincero y del otro lado me contaron la misma historia. Conociéndolo, hay cosas que no me puede ni mentir. Creo que él fue (al encuentro) y se equivocó”, expresó.

“Podría haber pasado de todo, pero no pasó nada. Él me contó cosas muy difíciles, la mayoría de las cosas me las enteré por él, me dio detalles de lo que había sucedido”, agregó.

Los chats entre la China Suárez y Mauro Icardi que descubrió Wanda Nara | Fuente: El Trece

¿CUÁLES FUERON LOS MENSAJES DE CHINA SUÁREZ A MAURO ICARDI?

El periodista Ángel del Brito, conductor del programa “El Trece” leyó los mensajes que China Suárez le envió a Mauro Icardi.

Uno de los mensajes fue cuando China Suárez le dice a Icardi: “Vos te vas a separar de tu mujer”.

“Yo no hablo con casados, pero sos mi permitido”, decía otro de los mensajes.

Un tercer mensaje llegaría –por parte de China Suárez- donde le señala: “Me duele verte con Wanda”.

Según Infobae, el conductor señaló que Suárez le enviaba al jugador estos chats, pero los bloqueaba rápidamente para que el futbolista no pueda responder. Pero eso no fue todo, pues, según el mismo portal, el periodista dijo que la actriz también se comunicaba con otros futbolistas.

“Tengo tres nombres de jugadores, uno se va a saber pronto porque la mujer quiere hablar”, indicó.

FOTOS DE LA CHINA SUÁREZ EN INSTAGRAM