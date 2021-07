Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se separaron a finales de septiembre del 2020 tras cuatro años juntos. La hija de Jenni Rivera y el exvocalista de La Original Banda El Limón le pusieron punto final a su historia de amor hace ya varios meses atrás, sin embargo, no ha concluido la disolución total de su matrimonio. Esto ha provocado varios rumores y especulaciones sobre la situación de la expareja que aún sigue dando de qué hablar.

Como se recuerda, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se casaron en el verano de 2019. Sin embargo, la expareja pasó por varios altibajos a lo largo de su relación pues tuvieron rupturas importantes. Después de casi un año de casados y tres de noviazgo, los artistas decidieron separarse y seguir su camino cada uno por su lado.

Fue así que Chiquis Rivera anunció el 17 de septiembre del año pasado a través de su cuenta de Instagram que se separó de Lorenzo Méndez por “decisión mutua y difícil, pero necesaria”. Desde entonces, inició el proceso de divorcio pero hasta el momento el trámite no ha concluido. ¿Por qué? Se sabe que el cantante ha puesto una condición para firmar los papeles.

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se conocieron cuando La Original Banda El Limón quiso que la artista participara en el video del tema ‘El mayor de mis antojos’. (Foto: Lorenzo Méndez/ Instagram)

CHIQUIS RIVERA: LA CONDICIÓN DE LORENZO MÉNDEZ PARA FIRMAR EL DIVORCIO

Si bien, la separación entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez ocurrió hacer varios meses, la disolución total del matrimonio aún no ha concluido. Es por ello que salió a la luz que era el cantante quien no había querido acceder a la firma del divorcio y ponerle fin a este capítulo de su vida.

Frente a esta situación, el exvocalista de La Original Banda El Limón explicó que hay ciertos requerimientos de su parte que aún no se han estipulado y son la causa de su negativa para finalizar el trámite.

“Hay muchos rumores y muchas cosas sobre si he o no firmado [el divorcio de Chiquis Rivera]”, dijo Méndez. “Hay ciertas cláusulas que quiero poner, quiero rescatar mi privacidad, quiero protegerme de esa manera”, explicó para el programa “Suelta la Sopa” de Telemundo.

El intérprete resaltó que pone esta condición para evitar que en algún momento sean expuestos detalles íntimos de su relación con la hija de Jenni Rivera porque no le interesa que se conozcan públicamente, ni sean explotados económicamente.

Después de casi un año de casados y tres de noviazgo, los artistas decidieron separarse y seguir su camino cada uno por su lado. (Foto: Chiquis Rivera/ Instagram)

“Quiero protegerme de esa manera, que nuestro amor qué fue y será se proteja. No quiero que se malinterprete o se quiera hacer dinero por medio de esas cosas”, reveló. “Creo que si el amor [entre Chiquis y yo] fue real hay que protegerse con ciertas cláusulas de no hacer libros y otras cosas”.

Lorenzo Méndez también afirmó que ha cumplido con todo lo estipulado para realizar el divorcio. “Hay muchos rumores de por qué sí, por qué no y muchas cosas que si he firmado o no he firmado, te puedo dar el número de mi abogado, yo sí he cumplido con los papeles que se deben de cumplir”.

Durante el largo proceso que han atravesado ambos artistas para darle fin a su matrimonio por la vía legal, se han dicho muchas cosas. Según la reportera Tanya Charry del programa “El Gordo y la Flaca” detalló de qué se tratan estas exigencias.

“Él está interponiendo unas cláusulas donde Chiquis no podría utilizar el nombre de Lorenzo si ella decidiera hacer realities, telenovela, series o incluso escribir un libro”, señaló la periodista.

Por otro lado, también se ha habló de una posible reconciliación cuando fueron vistos juntos en El Paso, Texas, a inicios de este año a pesar de que la demanda de divorcio sigue en pie.