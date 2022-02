Chiquis Rivera ha tenido una vida protagonizada por un vaivén de emociones muy fuertes por todo lo originado por su padre y también por otras experiencia que ha tenido a lo largo de sus 36 años, los cuales están retratados en el libro que ha publicado de nombre “Invencible” que narra muchos momentos de su vida.

Aprovechando la publicación de su libro, la cantante concedió una entrevista con People en Español, en la que aprovechó para confesar muchas cosas, pero también para volver a hablar sobre su padre, José Trinidad Marín, quien se encuentra en prisión por todo el daño que le hizo a ella y a su familia.

Chiquis Rivera fue abusada sexualmente por su padre, razón por la cual él se encuentra en prisión. (Foto: AFP)

¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE CHIQUIS RIVERA HABLÓ CON SU PAPÁ?

La artista recordó que la última comunicación que tuvo con su padre fue el día que se casó con su ahora expareja. Lorenzo Méndez, en el 2019, cuando recibió una inesperada llamada el día que sería el más especial de su vida.

También reveló que tuvo intenciones de ir a visitar a su padre a prisión, sorprendiendo mucho pues después de todo el daño causado se creía que no quería volver a verlo.

“La última vez que hablé con él fue el día de mi boda. Ya después no he hablado con él, no he ido a visitarlo. Sí había puesto una aplicación para ir a verlo en persona, en la cárcel, pero no lo aceptaron, al menos lo intenté. Fue más para hablar con él frente a frente, que él pudiera admitir lo que hizo, pero ya lo dejé, tengo que enfocarme en otras cosas”, contó.

Además, reveló que ya ha ido superando todo lo que vivió, aunque es consciente de que aún le falta cerrar las heridas que dejaron esas experiencias traumáticas.

“Lo superé gracias a mi mamá, a que tuve su apoyo, a que nunca me dejó sentirme como una víctima. Ella me mandó a terapia, las cuales sigo hasta el día de hoy. Eso me ha ayudado. Uno siente que ya sané esa parte de mi vida, pero luego pasan ciertas cosas como un divorcio o cuando estás en una relación que no es saludable para ti, y te das cuenta que ya vienen estos problemitas. Todavía tengo que sanar un poquito más. Pero ya me siento mucho mejor”, reveló.

¿QUÉ PASÓ CON EL PAPÁ DE CHIQUIS RIVERA?

En 2007, un juez declaró culpable a José Trinidad Marín y fue condenado a 31 años de prisión por haber abusado de sus dos hijas y cuñada. La sentencia respondió a ocho delitos graves, entre ellos actos lascivos con un menor, abuso sexual continuado y ataque sexual con agravantes contra un menor, de acuerdo a lo declarado por el vice fiscal de distrito Mark Burnley.

CHIQUIS RIVERA Y SU NUEVO AMOR

Tras haberse separado de Lorenzo Méndez, Rivera se dio una nueva oportunidad en el amor con el fotógrafo Emilio Sánchez, con quien se encuentra en una bonita etapa de su vida, en la que ya tiene una mayor experiencia.

Sabe que ahora todo lo debe llevar con calma y con sinceridad, tal como ella misma lo ha reconocido en la misma entrevista con el ya citado medio de comunicación.

Así mismo ha hablado muy bien de su actual pareja y de todo lo que ha sentido en el tiempo que llevan juntos.

“Por primera vez en mi vida puedo decir que estoy con alguien que siento que sí me acepta cien por ciento por la persona que soy, realmente no me quiere cambiar. Tenemos muy buena comunicación, estamos en la misma frecuencia en el aspecto de que hago mis terapias, el también”, fueron algunas de sus palabras.