Por fin se conocieron los motivos por los que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se separaron. Por este tiempo se pudo conocer que la pareja rompió lazos debido al maltrato físico que vivió la hija de la cantante Jenni Rivera. Pero, ante esto ¿qué dice el cantante estadounidense? Aquí te contamos los detalles.

En septiembre del 2020, Rivera y Méndez anunciaban el fin de su relación, sin dar mayores luces del por qué habían llegado a esta decisión. Sin embargo, ha sido doña Rosa Saavedra Rivera, quien ha revelado que Chiquis sí fue víctima de violencia doméstica por parte de su entonces pareja. Antes, el hermano de la cantante reveló que fue testigo de cómo ella era agredida físicamente por el artista norteamericano.

Rosa Rivera, en medio de uno de los episodios del canal de cocina que tiene en YouTube, reveló que siempre trata de aconsejar a sus nietos sobre las relaciones con sus parejas. Fue allí que la matriarca de los Rivera puso como ejemplo el caso de Chiquis, a quien califica como víctima de agresiones físicas por parte de su cónyuge.

“Chiquis me dijo: ‘Es que él me pegaba abuela. Cuando andaba así mal, una vez me agarró y me dio una cachetada, no me dejé yo también le di”, contó la abuela de la artista estadounidense.

LA VERSIÓN DE LORENZO MÉNDEZ TRAS SER ACUSADO DE GOLPEAR A CHIQUIS RIVERA

Ante estas revelaciones, el cantante californiano, Lorenzo Méndez salió a desmentir todas las acusaciones que lo ponen como un golpeador de mujeres, tal como aseguró la abuela de Chiquis Rivera en su canal de YouTube.

El artista aprovechó una entrevista del programa “Ventaneando” para referirse al tema: “Para nada, creo que la gente que me conoce yo no soy un hombre violento, para nada. Le mando un fuerte abrazo a toda la familia, ojalá que tengan felicidad en su corazón, en su vida y que me deseen lo mejor al igual que yo le deseo a ellos”.

El exvocalista de La Original Banda El Limón aclaró: “Ese tipo de cosas las tomo muy en serio, tengo una hija, tengo una madre que ven las noticias y ven este tipo de cosas, se está arreglando internamente. No le he pedido nada a nadie, si se vuelve un circo, yo no soy un payaso, yo vengo a trabajar, vengo a hacer lo mío, le mando un abrazo a toda la familia Rivera. Nunca he golpeado a ninguna mujer en mi vida”.

¿QUÉ CONDICIÓN PUSO LORENZO MÉNDEZ PARA DIVORCIARSE DE CHIQUIS RIVERA?

Si bien, la separación entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez ocurrió hacer varios meses, la disolución total del matrimonio aún no ha concluido. Es por ello que salió a la luz que era el cantante quien no había querido acceder a la firma del divorcio y ponerle fin a este capítulo de su vida.

Frente a esta situación, el exvocalista de La Original Banda El Limón explicó que hay ciertos requerimientos de su parte que aún no se han estipulado y son la causa de su negativa para finalizar el trámite.

“Hay muchos rumores y muchas cosas sobre si he o no firmado [el divorcio de Chiquis Rivera]”, dijo Méndez. “Hay ciertas cláusulas que quiero poner, quiero rescatar mi privacidad, quiero protegerme de esa manera”, explicó para el programa “Suelta la Sopa” de Telemundo.