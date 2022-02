Uno de los más grandes sueños de Chiquis Rivera es convertirse en madre, pero no en un corto plazo, sino más adelante mediante el proceso de congelamiento de óvulos, algo que tenía planeado en 2019, pero no pudo concretar porque le detectaron un quiste, además de que su matrimonio, que recién empezada, estaba en crisis.

Aunque el mal momento en su relación no era determinante para que se le acaben las ganas de tener una familia algún día, ella tuvo que esperar un tiempo para cumplir ese anhelo; toda vez que debía superar la endometriosis que padecía. Y así fue, una vez que estuvo en condiciones de iniciar el procedimiento, lo hizo.

Sin embargo, cuando empezó el tratamiento, ella todavía seguía casada con Lorenzo Méndez, por lo que muchos se preguntan qué pasó con los óvulos que decidió congelar. A continuación, absolvemos esta duda.

La primogénita de Jenni Rivera espera tener un hijo de forma natural, pero si esto no se da tiene el respaldo de sus óvulos congelados. (Foto: Chiquis Rivera / Instagram)

CUANDO CHIQUIS RIVERA DECIDIÓ CONGELAR SUS ÓVULOS

En una entrevista a People en español, Chiquis Rivera contó que la idea de congelar sus óvulos surgió cuando estaba casada; y aunque lo había hablado con su entonces esposo, sentía que no estaba lista para hacerlo, a eso se sumaron los quistes en su ovario izquierdo, que le impidieron realizar el proceso.

“Tenía endometriosis; entonces, me dijo el doctor: ‘Estás joven, pero por esos problemitas que tienes tenemos que hacer esto [congelamiento de óvulos o hacer embriones para posteriormente preservarlos] si quieres tener hijos’”, contó.

Y es que para que se pueda tener un hijo que no sea de forma natural se tienen dos opciones: congelar los óvulos con el fin de conservar el potencial reproductivo para el futuro o hacer embriones y preservarlos para un futuro, el cual consiste en unir un óvulo con el espermatozoide en el laboratorio y crear los embriones, que serán resguardados en unos refrigeradores especiales.

La segunda opción para la primogénita de Jenni Rivera no estaba dentro de sus planes por la crisis matrimonial con Lorenzo Méndez, por lo que optó por la primera propuesta.

Pese a sus dudas antes de casarse, la cantante continuó con su boda a fines de junio de 2019. Un gran error, pues se divorció de Lorenzo Méndez en septiembre de 2020. (Foto: Chiquis Rivera / Instagram)

¿QUÉ OCURRIÓ CON LOS ÓVULOS QUE CONGELÓ CHIQUIS RIVERA CUANDO AÚN ESTABA CON LORENZO MÉNDEZ?

Fue así como la intérprete de “Vas a volver” decidió tomar una decisión. “Nunca hice los embriones. Empecé el proceso de congelar los óvulos porque nada más quería hacer eso, no tener esa responsabilidad de tener embriones porque siempre sabía que algo está raro aquí [con Méndez]. No se pudo hacer, iba a empezar el proceso, pero tenemos que esperar hasta febrero porque me enfermé en las fechas de mi ciclo menstrual y uno tiene que estar super saludable”, precisó al medio estadounidense en español.

Indicó que mantiene constante comunicación con su médico para realizar el proceso con las pruebas de sangre, aunque no pierde la esperanza de procrear naturalmente, pero si no puede, utilizará sus óvulos congelados.

Chiquis Rivera inició un romance con el fotógrafo Emilio Sánchez, en quien ve al padre de sus futuros hijos, aunque prefiere tomarse las cosas con calma. (Foto: @chepejose / Instagram)

¿QUIÉN SERÍA EL PADRE DE SUS HIJOS?

Debido a que Chiquis Rivera está separada de Lorenzo Méndez desde septiembre de 2020 e inició una relación con el fotógrafo Emilio Sánchez, la periodista encargada de hacer la entrevista le consultó si quiere que su nueva pareja sea el padre de sus hijos y si ve una boda con él.

La celebridad señaló que para pensar en su futuro sentimental, primero quiere divorciarse y ver lo que pasa más adelante. “En cuestión de bebés, él es la primera persona que me ha dado esa seguridad de decir: ‘Wow, si tuviera un bebé con esta persona’. Sí me gustaría tener un bebé y estar con esa persona toda la vida. Pero también pienso más en si las cosas no funcionan: ¿me gustaría compartir un bebé con él? Y sí, él es una muy linda persona, muy maduro y sé que sería un padre excelente. Por eso lo he pensado mucho más con él. Si pasa, pasa, que sea lo que Dios quiera”, detalló.