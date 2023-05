Chiquis Rivera, la hija de la desaparecida Jenni Rivera, sigue generando titulares en los medios y hoy no es la excepción. Resulta que la cantante comunicó vía redes sociales su compromiso oficial de matrimonio con Emilio Sánchez. De esta forma, la exesposa de Lorenzo Méndez volverá a vestirse de blanco a sus 37 años.

Tras su tormentosa ruptura con Lorenzo Méndez a mediados de 2020, la intérprete de “Abeja Reina” volvió a creer en el amor tras enamorarse de Emilio Sánchez y convertirse en una de las parejas más estables del medio hispano y la farándula internacional.

La pareja exhibió el lujoso anillo de compromiso en redes sociales (Foto: Chiquis Rivera / Instagram)

En ese sentido, la artista de raíces mexicanas sorprendió a sus más de 6 millones de fanáticos y publicó un emotivo metraje en sus redes sociales junto a Emilio Sánchez. Fue así que nos enteramos de la noticia: Chiquis Rivera se casa por segunda vez.

CHIQUIS RIVERA Y EMILIA SÁNCHEZ: LAS FOTOS DE LA PEDIDA DE MANO

Fiel a su estilo, la heredera musical de la “Diva de la banda” decidió postear un video en donde se evidencia a su novio arrodillado y pidiéndole la mano para entregarle un costoso anillo.

La publicación fue acompañada de unas palabras de Chiquis, pues el flamante novio se encontraba de cumpleaños. De hecho, se sabe que el viaje que ambos emprendieron juntos se dio para festejar el onomástico de Sánchez, por lo que la cantante no se esperaba en absoluto lo que iba a suceder.

La pareja oficializó su relación a mediados de 2021 (Foto: Chiquis Rivera / Instagram)

En ese sentido, la artista latina decidió enviarle un sentido mensaje de agradecimiento a su pareja, resaltando la energía positiva que emana en su interior al estar a su lado. “Emilio, gracias por tomarte siempre el tiempo para explicarme las cosas. Gracias, siempre me das el último bocado. Gracias por ayudarme a convertirse en una mejor versión de mí misma”.

Sin embargo, las palabras que más resaltaron de la dedicatoria de Chiquis hizo referencia a la oportunidad del amor, pues agregó que, gracias a él, volvió a confiar en el amor y ser querida. “Gracias por hacer cualquier cosa en tu poder para verme sonreír. Gracias por no sólo abrirme la puerta, sino por ponerme el cinturón. Gracias por darme el asiento de ventana en cada viaje. Gracias por hacer un esfuerzo extra por nosotros. Gracias por hacerme sentir lo suficientemente segura como para creer en el amor otra vez”, finalizó Rivera en su cuenta oficial de Instagram.

Las felicitaciones no se hicieron esperar por parte de los fanáticos, quienes no dudaron en extender los elogios a la parejita. Entre los mensajes más resaltantes son hermanas Jenicka Lopez y Jacqie Rivera: “No puedo con ustedes. Felicidades ¡Qué viva el amor!”.

Las felicitaciones no se hicieron esperar en la caja de comentarios (Foto: Chiquis Rivera / Instagram)

A esas congratulaciones se unieron Carolina Ross, Nancy Preciado, Astrid Rivera en la publicación.

¿QUIÉN ES EMILIO SÁNCHEZ, NOVIO DE CHIQUIS RIVERA?

Chiquis Rivera y Emilio Sánchez anunciaron su relación en mayo de 2021 con una tierna fotografía donde se dan un largo beso. Desde allí, la pareja no ha parado de compartir viajes, escenas de amor, salidas y citas que evidencian el buen presente de su relación.

“Por primera vez en mi vida te puedo decir que estoy con alguien que siento que sí me acepta cien por ciento por la persona que soy, realmente no me quiere cambiar (…) Estoy tranquila, me deja trabajar, me deja hacer lo mío. Él también está super ocupado con su trabajo y eso ha ayudado muchísimo. Estoy feliz, estoy en paz”, sostenía la heredera de Jenni Rivera en diálogo para People en Español.

El perfil de Instagram de ambos se encuentra repleta de fotos juntos (Foto: Chiquis Rivera / Instagram)

Vale decir que Emilia Sánchez es un famoso fotógrafo de celebridades y profesional de fotografía que estuvo a cargo del videoclip de Chiquis en “Quiero amanecer con alguien”.

Se rumora que la pareja se conoció Becky G, famosa exponente del género urbano.