¿Qué ha pasado con la familia de Jenni Rivera? Los hijos y hermanos de la “Diva de la Banda” ha entrado en una zona de conflicto que los seguidores han podido apreciar a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Estos dimes y diretes involucran a Chiquis, Rosie, Jaqie, Johnny López, Juan, Lupillo, entre otras celebridades de México.

Dolores Janney Rivera Saavedra fue el verdadero nombre de la artista que, lamentablemente, murió el 9 de diciembre de 2012 en Monterrey, México, a los 43 años.

La artista había dado un concierto en la Arena Monterrey y luego, junto a seis acompañantes, llegó al Aeropuerto Internacional de Monterrey para regresar a Ciudad de México porque debía formar parte de “La Voz... México”, programa en el que participaba de jueza.

Su muerte tuvo un impacto internacional y su nombre se hizo más conocido gracias a las redes sociales. De esta manera, la artista dejó un legado de álbumes y presentaciones que realizó desde 1992. Ahora, el manejo de sus empresas es el centro de la discordia de su familia.

Chiquis Rivera como parte de "Nuestra Belleza Latina" (Foto: Chiquis Rivera/Instagram)

¿POR QUÉ SE HAN PELEADO EN LA FAMILIA DE JENNI RIVERA?

La polémica en medio de la familia de Jenni Rivera comenzó con las declaraciones de Chiquis que, a través de sus redes sociales, contó que su tía Rosie y Juan Rivera habrían pedido 165 mil y 300 mil dólares, respectivamente, por dejar sus trabajos en las empresas Jenni Rivera Enterprises LLC y Jenni Rivera Fashion LLC.

Además, Chiquis deslizó la posibilidad de que habría habido un robo de 80 mil dólares durante la gestión de su tía como CEO de las compañías. De inmediato, los aludidos respondieron a su modo.

Esto también ha involucrado a Jonny, el menor de los hijos de la “Diva de la Banda”, quien contó que se habría hecho una auditoría para saber todo sobre el trabajo de su tía cuando estaba en la cabeza de las empresas.

“Mi contestación es que no voy a contestar, no le doy ni tiempo a esas cosas, no voy a entrar al circo que disfrutan tanto los medios, no lo he hecho, no lo voy a hacer, no es mi estilo. Cuando es algo familiar mucho menos voy a contestar en público, no es mi estilo, no es lo que hago”, dijo Rosie en Instagram.

Mientras que, ante todo esto, Lupillo Rivera salió para ponerse al lado de sus sobrinos. “Ustedes no están haciendo nada mal… y sí, el legado de tu mamá sí es de ustedes nada más… porque ella trabajó para ustedes nada más. Ustedes tienen todo el derecho de vivir del nombre Jenni Rivera para siempre”, manifestó el Toro del Corrido” en la publicación de Chiquis.

Al parecer, todavía hay mucha más historia por conocer acerca de la familia de la cantante mexicana Jenni Rivera, porque los acusados han señalado que presentarán pruebas para defenderse y los hijos se mantendrían firmes en sus comentarios.

Rosie Rivera en un evento de Los Ángeles. (Foto: AFP)

¿POR QUÉ JUAN Y LUPILLO RIVERA ESTÁN PELEADOS?

Por otro lado, muchos han recordado que, en mayo de 2021, la enemistad entre Lupillo y Juan Rivera revivió y eliminó las posibilidades de una reconciliación. De acuerdo a Juan, el exnovio de Belinda es quien ha provocado los conflictos, llegando a humillarlo en más de una oportunidad. Pero el intérprete de “Grandes Ligas” no solo habría ofendido a su hermano, sino también al resto de su familia.

En entrevista con el programa Sale el Sol, Juan confesó que entre él y Lupillo no existe ningún tipo de relación, sino solo sentimientos negativos, esto a causa de la actitud que el cantante de 49 años ha tenido hacia él. La única manera en que los Rivera podrían estar en paz sería que el mayor de los hermanos empiece a respetarlo.

“Hay coraje y resentimiento por cosas que ya sucedieron, pero como lo he dicho, si mi carnal me respeta lo suficiente para no mencionarme o echar indirectas, no hay bronca, yo me quedo calladito. O sea, Lupe tiene 50, yo 43, somos hombres, estamos maduros y pues, como le dije a mis sobrinos, si no quieren que conteste, pues no me mencionen”, señaló el esposo de Brenda Rivera.

¿CÓMO FUE LA TRÁGICA MUERTE DE JENNI RIVERA?

La artista Jenni Rivera murió en un accidente aéreo cuando se trasladaba, junto a seis personas, del Aeropuerto Internacional de Monterrey hacia Ciudad de México. Ese 9 de diciembre de 2012, tras haber terminado un concierto en la Arena Monterrey en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, ella partió en un avión privado a la capital del país azteca para presentarse en el programa “La voz”, donde era jurado.

Aparentemente, todo marchaba bien. Ella y sus acompañantes abordaron a las 3:00 horas la nave privada modelo Learjet 25 con matrícula N345MC, la cual aterrizaría al promediar las 4:30 horas en el Aeropuerto Internacional Adolfo López Mateos en Toluca, pero esto jamás sucedió.

Resulta que pocos minutos después de despegar, los radares perdieron contacto con el avión, por lo que a las 06:00 horas se inició un protocolo de búsqueda y rescate cerca del último lugar del que se tenía conocimiento que la aeronave habría sobrevolado, pero las noticias no fueron alentadoras, pues esa misma tarde, autoridades de Protección Civil informaron que un avión se había estrellado en la Sierra Madre Oriental en el municipio de Iturbide en Nuevo León. Era la nave en la que viajaba la cantante, confirmando su muerte por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Además de Jenni Rivera, fallecieron todos sus acompañantes: Arturo Rivera Ruiz, su relacionista público, los pilotos Miguel Pérez Soto y Alessandro Torres Álvarez, el abogado Mario Macías Pacheco, el maquillador Jacob Yebale y su peinador Jorge Armando Sánchez, conocido como ‘Gigi’.

Las causas del accidente no pudieron esclarecerse, según dio a conocer el director general de Aeronáutica Civil, Gilberto López Meyer, por lo que en diciembre de 2014 se cerró la investigación.