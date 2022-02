Luego de que Chiquis Rivera anunció su separación de su esposo Lorenzo Méndez en 2020, la cantante fue captada besándose en el lobby de un hotel con el empresario Jorge Cueva, más conocido como Mr. Tempo, por lo que comenzaron los rumores de un posible romance entre ellos.

Pese a que se les vio juntos en muchas oportunidades en aquella época, no hubo ninguna oficialización de parte de alguno de ellos y con el tiempo se fue enfriándose todo hasta que el tema quedó como algo del pasado.

Sin embargo, Chiquis Rivera ha hecho que ese idilio vuelva a tener presencia mediática por lo que escribió en su libro llamado “Invencible”, en el que relata con lujo de detalles todo lo que sucedió con Mr. Tempo, según lo que ella recuerda.

Chiquis Rivera escribió en su libro sobre lo vivido con el empresario conocido como Mr. Tempo (Foto: AFP)

¿CÓMO SE CONOCIERON CHIQUIS RIVERA Y MR. TEMPO?

La artista nacida en Estados Unidos escribió en su libro que ambos llegaron a conocerse por un tema de negocios, lo cual ha sido también refrendado por el empresario en las entrevistas que posteriormente ha dado a diversos medios de comunicación.

La idea era que el Chiquis iba a ser la imagen de un tequila de Mr. Tempo, pero las relaciones empresariales fueron un poco más de lo planeado y dieron inicio a lo que el pueblo vio con imágenes.

Todo esto empezó en el 2020, tan solo un mes después de que la hija de Jenni Rivera haya oficializado su separación de su esposo, así que, evidentemente, la opinión pública se interesó mucho al respecto.

LO QUE DIJO CHIQUIS RIVERA DE SU ETAPA CON MR. TEMPO

En su libro “Invencible”, la cantante cuenta esa etapa de su vida en la que volvió a sentirse deseada por un hombre gracias a Mr. Tempo. Según ella, tras el final de su relación anterior, se sentía vulnerable y necesitaba volver a sentir ciertas cosas.

“Él me hizo sentir de nuevo que era una mujer deseable. Así que, en lugar de detenerme en ese momento para reflexionar, me dejé llevar y bajé la guardia. La química era de otro mundo, y yo estaba vulnerable y necesitaba ese tipo de atención; solo quería que alguien me hiciera sentir amada. Y de eso soy culpable. Lorenzo y yo nos habíamos separado legalmente el 16 de septiembre, así que después de eso todo valía”, fueron algunas de sus palabras.

No obstante, no pudo dejar de recordar cómo se le criticó en la prensa y en la opinión pública por haber sido captada besando a otro hombre pese a que ya no tenía una relación sentimental con su esposo.

“Como soy mujer, divertirme un poco después de mi separación seguía siendo mal visto. Los ataques fueron implacables. Los medios se aferraron al certificado de matrimonio como si viviéramos en los años 20. Si yo hubiera sido hombre, este escándalo se habría manejado de otra manera”, añadió.

¿POR QUÉ CHIQUIS Y MR. TEMPO SE ALEJARON?

La separación entre ellos se dio porque, tiempo después, el dueño de bares y restaurantes le habría confesado que tenía una novia. Es así que, actualmente, la cantante reconoce que fue un error haber mezclado negocios con placer.

¿QUÉ DIJO MR. TEMPO DEL LIBRO DE CHIQUIS RIVERA?

Al empresario no le gustó para nada que hayan escrito de él en el libro “Invencible” y así lo dio a entender en una reciente entrevista con “Chismorreo”, en la que dejó en claro que no hubo ninguna relación sentimental, aunque sí algo físico.

“Qué mala onda que se haya ido por otro lado, por cuestiones de que yo no quería nada personal. Qué mala onda que se tengan que hacer ese tipo de comentarios o de chismes para jalar publicidad, rating o promover su libro”, fueron algunas de sus declaraciones.