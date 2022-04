Uno de los programas más sintonizados por la audiencia mexicana es ‘Chisme No Like’, conducido por las controversiales y reconocidas celebridades, Elisa Beristain y Javier Ceriani. El show que comenta las “noticias más candentes del espectáculo y del mundo de los famosos” nació en YouTube, aunque al poco tiempo colaboró con diversos medios televisivos como Estrella TV.

Si bien todo parecía marchar bien con la cadena de televisión, recientemente se confirmó que Beristain y Ceriani renunciaron de forma amistosa y en los mejores términos. Esto ha dejado sorprendido al público, quienes temen que haya llegado el final del programa.

Si bien no es de sorprender que la esposa de Pepe Garza haya renunciado al proyecto, pues lo mismo pasó cuando estuvo en el reality “Rica, famosa y latina”, en el caso del argentino las cosas son diferentes. Javier mantiene una trayectoria extensa en el medio, por lo que esto no suele ser común en él.

Elisa Beristain y Javier Ceriani son los conductores de ‘Chisme No Like’ (Foto: Elisa Beristain / Instagram)

ELISA BERISTAIN Y JAVIER CERIANI RENUNCIARON A ‘CHISME NO LIKE’

En declaraciones para el medio La Opinión, los conductores de ‘Chisme no Like’ confirmaron que hace tres semanas dieron un paso al lado de Estrella TV. De momento, ni la cadena televisiva ni los famosos han compartido un comunicado oficial, aunque la renuncia ya es una realidad.

¿Cuál fue el motivo de la renuncia?

Durante la entrevista telefónica, Beristain y Ceriani expresaron que no han dado a conocer la noticia ya que están terminando de cerrar otras ofertas, por lo que quieren esperar para dar un solo anuncio cuando hayan decidido con quienes trabajaran.

Pese a ello, en un video en vivo realizado por el argentino, este comentó que la decisión se tomó por diferencias de intereses: “La decisión fue nuestra, pero en buenos términos por lo que nosotros queremos hacer y lo que ellos buscan como canal. No se llegó a un acuerdo con este proyecto”.

‘Chisme no Like’ se convierte en una franquicia

Anteriormente, Elisa Beristain contó cómo el programa se está convirtiendo en una franquicia, donde junto a su colega son los “dueños del circo”. Por su parte, Ceriani dijo que desean mantener su independencia, por lo que no mantienen contratos extensos con los medios televisivos.

“Nuestra línea editorial la pautamos nosotros y queremos seguir manteniendo esa independencia y no amarrarnos a compromisos excesivamente largos. No es lo que ha sucedido con Estrella pero es algo que, a estas alturas de nuestras carreras, no queremos perder”, señaló.