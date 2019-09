El Chombo: la verdadera historia del Gato volador

A finales de los años 90, una canción fue un rotundo éxito, pues ninguna emisora dejaba de colocarla en su programación y en las reuniones a donde uno iba nos hacía sacudir el cuerpo por su ritmo. ¿Saben cuál es? El gato volador.

Y aunque haya pasado 20 años de su lanzamiento, aquella pegajosa canción, de Rodney Sebastian Clark Donald, más conocido como El Chombo, aún sigue siendo un hit para los que disfrutamos de la música urbana desde sus inicios.

Pero ¿sabes cómo surgió la historia de este tema? A continuación, te contamos todos los pormenores.

El gato volador

“Esta es la historia de un gato del que no se sabe nada, nadie supo en vida lo que le pasaba. Llamaron al gato con botas, traigan las pelotas, parecían pendejotas. No sabía lo que pasaba ni lo que sucedía cuando ese gato a mi casa se metía. No caminaba ni se arrastraba, él volaba porque es: El gato volador”, se escucha en una de las estrofas de la canción noventera.

El Chombo contó al portal Vice cómo surgió la idea de crear esta original canción, la cual calificó como una anécdota. El tema nació una noche cuando los cantantes del Gato volador aparecieron el último día de grabación y como no querían quedarse fuera del disco se dispusieron a hacer algo novedoso; sin embargo, debido a que no habían ido preparados se sintieron frustrados porque ninguna idea les surgía.

Ante ello, prendieron la televisión y sintonizaron en Cartoon Network el momento en que salía una promoción de todos los gatos de las caricaturas que iban a estar juntos en una serie.

“Allí había un gato que se vestía de súper héroe, como si fuera Superman y cuando yo veía eso les dije: '¿Saben una cosa? Canten esa vaina que están viendo ahí, vamos a hacer algo del gato volador' y así se quedó, era una canción que ni siquiera iba a entrar en el disco y fue la que más pegó hasta el día de hoy”, manifestó.

El Chombo es un locutor, actor de voz, empresario, DJ, productor y compositor panameño de reggae en español y dancehall. (Foto: Instagram El Chombo) El Chombo es un locutor, actor de voz, empresario, DJ, productor y compositor panameño de reggae en español y dancehall. (Foto: Instagram El Chombo)

La historia del gato volador

En la serie de dibujos animados ‘La vaca y el pollito’ hay un capítulo donde cuentan la historia de El gato volador. El escenario es un día de campamento, pero ya en la noche empiezan a contar historias.

El papá de Flem, con guitarra en mano, comienza a narrar cómo surge la historia entonándola en una canción.

“Hay peligros en los caminos para sapos y serpientes, los aplastan los camiones. Son muy pocos los que sobreviven y hay un gato que lo pudo logar y yo les contaré la historia del gato volador. El atrapaba ratones para comer cuando una radiación del espacio exterior lo hizo convertirse en un gato invencible. Un camión lo aplastó y lo hizo sin más puré. No lo mató, pero sí lo planchó y quedó saludando al chofer. Unos niños lo hicieron volar y así es que nació: el gato volador”, se escucha cantar.

Tras volar por los aires, el minino siguió al camión y lo partió en dos. Su historia se hizo conocida en la ciudad, ya que todos hablaban de él. Asimismo, su reputación creció porque a todos auxiliaba: cortaba árboles para bloquear el camino y cederle el paso a los gusanos para que crucen con normalidad, ayudaba en los quehaceres del hogar o consolaba a quien esta triste.

Éxito total

Tras lanzarse el tema El gato volador se convirtió en un rotundo éxito y no dejaba de sonar en todas los programas musicales de radio. Tanto gustó la canción que pasó generaciones.

Quiénes cantan El gato volador?

En 1999, El Chombo produce Cuentos de la cripta volumen 3, en donde nace el tema El gato volador, bajo la voz de Carlos Córdoba y Steve Valois (Los Cracker Jack), que tan solo en México vendió más de 150 000 copias.