El reconocido actor Christopher Robert Evans o simplemente Chris Evans, quien además destaca por ser productor y director de cine, ha sorprendido a todo el mundo al anunciar que está enfocado en encontrar a esa persona especial que se convierta en el amor de su vida.

La estrella de cine que ha participado en películas como “Los 4 fantásticos”, “The Iceman”, “The perfect score”, “The Avengers”, “Lightyear”, “Captain Marvel”, entre otras, ha estado dedicado a su trabajo desde su última relación con Jenny Slate.

Sin embargo, durante una conferencia de prensa de la película “The gray man”, Chris Evans sorprendió a sus miles de fans y al público presente cuando se refirió al aspecto sentimental.

“La respuesta sería que tal vez (estoy) concentrado en encontrar una pareja, ya sabes, alguien con quien quieras vivir. Mira, me encanta lo que hago, es genial, me dedico por completo a ello”, indicó según el portal tomatazos.

Chris Evans es un reconocido actor de Hollywood (Foto: AFP)

Asimismo, explicó como es el tipo de mujeres que le gustan. “Me gustan las chicas que son autocríticas. Me gustan las chicas que se burlan de sí mismas. Si no puedes burlarte de ti mismo, ¿qué eres? Me encanta burlarme de mí mismo, así que necesito una chica que pueda hacer eso”, dijo según Univision.

Por ello, aquí te contamos quiénes han sido las mujeres a las que conquisó anteriormente el actor Chris Evans.

LAS NOVIAS QUE HA TENIDO CHRIS EVANS

1. Jessica Biel

Transcurría el 2001 cuando Chris Evans empezó a salir con Jessica Biel. También tuvieron la oportunidad de trabajar juntos. Su romance duró aproximadamente 5 años y estuvieron muy cerca de casarse aunque no se habían comprometido para dar el gran paso.

Jessica Biel (Foto: Jessica Biel/Instagram)

2. Dianna Agron

La actriz norteamaericana que participó en importantes producciones como “CSI: Nueva York” también habría estado con el actor. Según informó us magazine a ellos se les vio en el 2011 pero luego tomarían destinos distintos.

Dianna Agron (Foto: Dianna Agron/Instagram)

3. Sandra Bullock

Los dos reconocidos actores fueron vinculados sentimentalmente en el 2014 y fue Sandra Bullock quien en su momento explicó cómo fue su relación.

“Ustedes están un poco atrasados. Nos habíamos casado pero las cosas comenzaron a empeorar y ya nos separamos”, dijo según Infobae.

“Pedimos el divorcio y espero que todos puedan respetar nuestra privacidad. Pero seguiremos siendo amigos y compartiremos la responsabilidad de los animales de granja que hemos tomado, porque simplemente no puedes abandonar a los animales”, sentenció.

Sandra Bullock (Foto: Sandra Bullock/Instagram)

4. Lily Collins

La actriz Lily Collins, nacida en Surrey (Inglaterra) y Chris Evans se conocieron en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en el 2015 y, según us magazine, luego de ello empezaron a salir.

Lily Collins (Foto: Lily Collins/Instagram)

5. Minka Kelly

El portal gov civil indicó que los actores empezaron a salir en el 2007 pero luego se separaron el mismo año; sin embargo en el 2012 se dieron una oportunidad más para disfrutar de su romance pero esto solo duró hasta octubre del 2013. Tras ello, nuevamente se les vio juntos en el 2015.

Minka Kelly (Foto: Minka Kelly/Instagram)

6. Jenny Slate

Jenny Slate y Chris Evans empezaron a salir desde el 2016 y en el 2019 la actriz se atrevió a revelar el motivo por el cuál terminó su romance con el actor.

Según el portal nueva mujer, Jenny Slate confesó que pese a todo aún sigue siendo amiga del recordado Capitán América.

Jenny Slate (Foto: Jenny Slate/Instagram)

“Cuando terminamos no lo hicimos en malos términos. Después de eso mantenemos comunicación, hablamos algunas veces y cuando su tiempo (el de Chris Evans) se lo permite. Somos muy buenos amigos y es algo bastante lindo”, señaló a un magazine norteamericano.

¿QUÉ DIJO CHRIS EVANS CUANDO LE PREGUNTARON SI SALDRÍA CON SHAKIRA?

Recientemente, Chris Evans fue consultado durante la presentación de “Lightyear”, el spin-off de la cinta “Toy Story” basada en el origen del viajero intergaláctico, donde este participa, sobre un posible interés en Shakira.

Si bien el actor se mostró sorprendido por el “shipeo”, insinuando que no estaba al tanto de los rumores que los vinculaban con la colombiana, no dudó en participar de las bromas al respecto. MÁS DETALLES AQUI