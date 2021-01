Después de varios meses de espera, la quinta temporada de Riverdale saldrá al aire este miércoles 20 de enero para alegría de sus fanáticos. La serie de The CW regresará con un espectacular baile de graduación de secundaria y con un salto en el tiempo de 7 años, que trasladará a Archie, Veronica, Jughead y Betty a la adultez.

La temporada 5 de Riverdale estará cargada de sorpresas. Después de culminar su paso por la secundaria, veremos a Archie Andrews y sus amigos tratando de solucionar sus problemas de la adultez. A la vez que nuevos actores y personajes se integrarán a la serie para darle un aire fresco a la trama.

El actor Chris Mason interpretará a Chad Gekko, el esposo controlador y celoso de Veronica (Camila Mendes) que trabaja en Wall Street. Este nuevo personaje se ha estado anunciado desde que inicio la producción de la temporada 5 de Riverdale, pero se desconocía el actor que iba a interpretar el papel. Pero, ¿Quién es Chris Mason? Aquí 10 datos sobre él.

Chris Mason es un actor británico. Es conocido por interpretar a Nolan Hotchkiss en la serie de “Pretty Little Liars: The Perfectionists”. (Foto: Chris Mason/ Instagram)

1. ¿QUIÉN ES CHRIS MASON?:

Chris Mason es un actor británico. Es conocido por interpretar a Nolan Hotchkiss en la serie de “Pretty Little Liars: The Perfectionists”. En 2011, Mason hizo su debut en televisión en la miniserie de drama legal “Justice” como Peter. Ese mismo año, interpretó a Steve McEwan en la serie de BBC “Three The Fades”. En 2017, Mason interpretó a Leo Humphries en la última temporada de la serie de ITV Broadchurch. También participó en las películas “Vampire Academy”, “Legend”, “Wonderkid”. El joven de 29 años se integrará a la temporada 5 de Riverdale este 2021.

2. ¿QUÉ EDAD TIENE CHRIS MASON?:

Chris Mason nació el 14 de febrero de 1991. Es decir, tiene 29 años. Este 2021, el actor británico celebrará su cumpleaños 30.

3. CHRIS MASON EN “PRETTY LITTLE LIARS: THE PERFECTIONISTS”:

El actor británico alcanzó la fama en la serie de “Pretty Little Liars: The Perfectionists”, donde fue el personaje principal interpretando a Nolan Hotchkiss. Él es un estudiante privilegiado de la Universidad de Beacon Heights que es brutalmente asesinado por venganza. Muchos tienen una razón para perseguir a Nolan, incluidos sus compañeros de clase y amigos.

4. ¿EN QUÉ PELÍCULAS HA ESTADO CHRIS MASON?:

Chris Mason ha aparecido en otras películas como Between Two Worlds, Mad Genius, The Honor List y Legend. En Legend, la película de 2015 sobre The Kray Twins (protagonizada por Tom Hardy), Chris interpretó a Ronnie Hart, un primo de The Kray Twins.

Chris Mason nació el 14 de febrero de 1991. Es decir, tiene 29 años y se ha dedicado a la actuación (Foto: Chris Mason/ Instagram)

5. CHRIS MASON ESTÁ CASADO:

Chris Mason se comprometió con la actriz Spencer Locke en 2016. Chris y Spencer se casaron en noviembre de 2017 y demuestran su amor en las redes sociales. La pareja dio la bienvenida a su primera hija en julio de 2020 llamada Monroe.

6. CHRIS MASON EN LA TEMPORADA 3 DE BROADCHURCH:

Chris Mason interpretó a Leo Humphries en la tercera temporada de Broadchurch. L personaje es uno de los dos hombres involucrados en el horrible asalto sexual de Trish Winterman.

7. CHRIS MASON Y SASHA PIETERSE APARECIERON EN “THE HONOR LIST” ANTES QUE “THE PERFECTIONISTS”

The Perfectionist no es la primera producción en la que Chris Mason y Sasha Pieterse trabajan juntos. Los actores participaron en ‘The Honor List’, una película sobre un grupo de amigos que deciden completar la lista de deseos de su amiga después de que ella muere inesperadamente.

Chris Mason se comprometió con la actriz Spencer Locke en 2016. Chris y Spencer se casaron en noviembre de 2017 y tienen una hija (Foto: Chris Mason/ Instagram)

8. ¿DE DÓNDE ES CHRIS MASON?:

Mason nació en Liverpool, Inglaterra en Edge Hill. Se creció en Broadgreen, Merseyside y tiene dos hermanos. . A pesar de interpretar a un estudiante estadounidense en “The Perfectionists”, Chris Mason habla con acento británico en la vida real.

9. ¿CUÁL ES EL SIGNO ZODIACAL DE CHRIS MASON?:

Chris Mason nació el día de San Valentín, lo que lo convierte en Acuario. Los acuarianos son inteligentes, claros y lógicos. Un acuario es humanitario, sincero, refinado e idealista. Saben ser perseverantes y expresarse con razón, moderación y, a veces, humor.

10. CHRIS MASON ES UN FIEL SEGUIDOR DEL EVERTON FOOTBALL CLUB:

Chris Mason es partidario del Everton Football Club. A través de sus redes sociales, el actor británico publica novedades sobre el equipo y los apoya constantemente.