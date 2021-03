La relación entre Selena Quintanilla y Chris Pérez estuvo llena de interferencias y fuerzas que intentaban mantenerlos separados. A pesar de que el padre de Selena exigió en un momento que terminara su relación con Chris, los dos continuaron, se casaron en 1992 y permanecieron juntos hasta su muerte en 1995.

La serie de Netflix, “Selena: La Serie”, dio a los espectadores una nueva mirada a la vida de la cantante en ascenso antes de su prematura muerte, siendo Chris una gran parte de su historia así como fue la inspiración de Selena para algunas de sus interpretaciones en el escenario.

Si bien para Chris Pérez su personaje en la serie no se ajusta a lo que verdaderamente fue él junto a la historia que vivió con Selena, para los fans de la serie la ejecución del personaje de Chris y el como ha sido la historia con Selena dentro de la pantalla, les parece que esta bien adaptada para tal versión.

No es ningún secreto que la muerte de Selena afectó mucho a Chris Pérez, quien admitió décadas después que nunca superó la pérdida de Selena. Pero a pesar de su angustia, se había mudado para casarse con otra mujer. Esto es lo que sabemos sobre la nueva esposa de Chris y los hijos que tienen juntos.

LA ESPOSA E HIJOS DE CHRIS PÉREZ, EL VIUDO DE SELENA QUINTANILLA

Chris Pérez con su esposa e hijos (Foto: Instagram)

Después de la muerte de Selena en 1995, Chris Pérez se tomó su tiempo para llorar antes de conocer a Vanessa Villanueva en 1998. Los dos se conocieron a través de un amigo en común y salieron durante algunos años antes de casarse en 2001. Como gran parte de su relación tuvo lugar antes de las redes sociales, no se sabe mucho sobre el tiempo que pasaron juntos. En 2008, solicitaron el divorcio después de solo siete años de matrimonio.

Chris Pérez con su hijo Noah (Foto: Instagram)

Después de la muerte de Selena, Chris había desarrollado problemas con la bebida, sus problemas con la bebida y las drogas fueron citados como una razón para su eventual divorcio. No está claro en qué términos está la pareja ahora, Chris rara vez menciona a Vanessa en sus redes sociales.

Aunque Selena y Chris estuvieron juntos durante tres años antes de su muerte, no tuvieron hijos juntos. Chris y Vanessa tuvieron dos hijos, una hija llamada Cassie y un hijo llamado Noah. No se sabe mucho sobre Cassie y Noah, ya que Chris a menudo los mantiene fuera de sus cuentas de redes sociales, y solo publica con ellos en ocasiones. Sin embargo, está claro que a pesar de su divorcio con Vanessa, los dos han logrado una relación de crianza conjunta efectiva.

CHRIS Y SU INTENTO DE MANTENER LA MEMORIA DE SELENA CON VIDA

Chris Perez fue el esposo de la cantante de origen mexicano, Selena. (Getty Images)

A pesar de que han pasado más de 25 años después de la muerte de Selena, Chris Perez continúa recordando a Selena de manera abierta y honesta. En su Instagram, a menudo comparte fotos antiguas de él y Selena, dejando en claro que todavía la ama. Entre su marca de salsa picante y otros proyectos musicales, Chris ha hablado sobre mantener viva la memoria de Selena, especialmente antes de la próxima serie documental sobre ella.

“En lo que se ha convertido, especialmente para... la cultura latina y las mujeres, y solo la positividad de la que habló y mostró no solo en el escenario sino fuera del escenario... Creo que son sus fanáticos los que la han puesto en la posición en la que está en estos días“, le dijo a Good Morning America. “De todos los que he conocido en mi vida, no conozco a nadie más merecedor que ella”.

En 2016, Chris Pérez estuvo presente en la inauguración de la imagen de Selena en el museo de cera Madame Tussauds de Los Ángeles. También estuvo presente en la dedicación de su estrella del Paseo de la Fama de Hollywood en 2017.

Chris Perez con La Mafia (Foto: Instagram)

En particular, en 2012, Pérez escribió el libro más vendido “To Selena, with Love”, que se centró en su vida juntos. En una entrevista al respecto con CNN, Chris Perez habló sobre la abrumadora respuesta y apoyo de los fanáticos luego de su muerte.

“Cuando falleció, la gran cantidad de amor y apoyo que recibimos de los fanáticos nos sorprendió. No estábamos preparados para eso”, dijo. “Así que pensé que lo sabía, pero luego, cuando salió este libro, la respuesta que obtuvimos de eso, en realidad me sorprendió de nuevo. No me di cuenta de que estaba publicando algo que todos esos fanáticos había estado esperando. La respuesta ha sido una locura “.

Chris todavía trabaja como músico. Tras la muerte de Selena, puso en marcha otra banda a instancias de sus amigos. Terminó lanzando un álbum, Resurrection, con Chris Pérez Band en 1999 con canciones dedicadas a Selena, y ganó el premio Grammy 2000 al Mejor Álbum de Rock Latino, Urbano o Alternativo. En la actualidad, Chris Pérez continúa trabajando en nueva música y se burla de los lanzamientos de su banda en su cuenta de Instagram, @chrispereznow.