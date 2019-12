A través de su cuenta de Instagram, Rodrigo González subió unos videos que muestran a Christian Cueva sirviéndose un vaso de cerveza, luego de un partido con unas amistades.

“Cueva, pichanga de sábado”, es el texto que acompaña la historia del exconductor de “Válgame” y en la que aparece Cueva sirviéndose un vaso de cerveza.

Al parecer, el jugador de la selección peruana disputó un partido entre amistades y luego no tuvo problemas en aceptar tomar una cerveza.

Christian Cueva apareció brindando con cerveza, luego de partido. (Imagen: Instagram rodgonzalezl)

En otro video también compartido por Rodrigo González, Christian, Cueva aparece parado al costado de una caja de cerveza.

En la grabación, se escucha a Cueva presentando a un grupo de amigos a sus familiares, quienes también habrían estado presentes en el partido que disputó.

Hay que recordar que hace poco, Christian Cueva se refirió a las acusaciones de infidelidad que recibió de parte de Alexandra Méndez y Shirley Arica.

“Siento mucha cólera. Pedirle a Dios que me dé sabiduría para poder asimilar estas cosas. Estoy cansado. Yo no veo televisión la verdad, pero siempre me comentan y me dicen que ha salido a hablar tal persona. De verdad yo estoy cansado”, dijo el jugador en entrevista a ATV.

“Quiero que me dejen en paz y a mi familia. Mis problemas personales ya los conversé en cuatro paredes, como tengo que hacerlo. Yo no tengo que explicarle al mundo nada. Sinceramente quiero que esto pare”, agregó el jugador.