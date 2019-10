El cantante de cumbia Christian Domínguez puso fin a las especulaciones en torno a su separación de la bailarina Isabel Acevedo y confirmó que ambos decidieron poner punto final a su historia de amor.

El músico aclaró cuál es su actual situación sentimental en el programa de espectáculos “Válgame”. Además, dijo que Isabel tomó la decisión hace algunos días.

“Si bien nunca me ha gustado hablar de mi vida privada, sí, tengo que decir que sí (terminó con Isabel Acevedo). No quería decirlo porque parte de la familia de ella no lo sabía”, manifestó Christian Domínguez.

"Sí, he terminado mi relación con Isabel de una manera madura”, añadió.

Asimismo, Domínguez negó rotundamente que su separación se deba a una presunta infidelidad y dijo que se trató de una decisión “madura”.

Recordemos que la relación entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo empezó en medio de la polémica luego que la expareja del cantante, Karla Tarazona, acusara al músico de serle infiel con la bailarina.

Cabe señalar que desde hace varios meses los famosos no publicaban fotografías juntos como solían hacerlo con frecuencia en su mejor momento.