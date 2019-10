La noche del último jueves el programa “Magaly TV: La Firme” reveló que Isabel Acevedo tenía a su nombre cuatro camionetas, que en realidad son de propiedad de Christian Domínguez. Tras su ruptura con el cantante, Isabel Acevedo aseguró que también le pertenecían.

Para que explicara la razón por la que los vehículos estaban registrados en la Sunarp como si le pertenecieran a la popular “Chabelita”, las cámaras del espacio que conduce Magaly Medina lo buscaron y esto fue lo que dijo.

“¿Cómo va la soltería?”, le consultó inicialmente el reportero al cantante que salía de una presentación en una conocida discoteca de Barranco y él respondió: “Bien, todo tranquilo”. Inmediatamente le preguntaron sobre el tema de los autos.

“¿La camioneta que está a nombre de Isabel (Acevedo) con quién se van a quedar?”, es interrogante que le hicieron y él manifestó, sin dar mayores detalles: “Lo que pasa es que muchas cosas están a nombre de ella porque todavía sale mi divorcio y no pueden estar a ni nombre”.

La mañana de este viernes, Christian Domínguez se presentó nuevamente en el programa “Mujeres Al Mando”, donde ofreció mayores detalles sobre porqué tomó la decisión de poner a nombre de Isabel Acevedo los autos e hizo algunas precisiones.

Christian Domínguez explicó que no tenía cosas a su nombre debido a que aún no se divorcia de Tania Ríos, su primera esposa con quien se casó hace 18 años. “No puedo comprar nada porque si lo quiero vender después no puedo porque ella tendría que firmar”, indicó.

Asimismo explicó que son tres -y no cuatro- las camionetas que Isabel Acevedo registra como suyas. “Está la que maneja ella, el carro que yo manejo y otro carro que también era mío pero que se lo vendí a uno de los integrantes de mi orquesta y por cuestiones de tiempo no hemos podido hacer el cambio (de dueño)”, dijo.

Sobre si le había pedido a Isabel Acevedo trasladar sus propiedades nuevamente a su nombre manifestó: “Nunca hemos hablado de eso, hasta el día de hoy”, y agregó: “Mi departamento tampoco está a mi nombre, pero el día que salga mi resolución (de divorcio) todo va a estar a mi nombre”.