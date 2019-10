En la última edición del programa de Magaly Medina, esta arremetió contra Reinaldo Do Santos, el autodenominado “Profeta de América”, quien dijo que el “ampay” de Christian Domínguez y Pamela Franco fue una trampa.

“Este señor se ha atrevido a decir que el ampay de Christian Domínguez es una trampa hecha por una canal de televisión. ¿Qué le pasa a este charlatán de dos por medio?”, dijo Magely al iniciar su programa.

Hay que recordar que en comunicación con el programa “En boca de todas”, Reinaldo Do Santos dijo que lo sucedido con Christian Domínguez fue una trampa.

“Los dos se aman y se aman de verdad. Cuando hay un amor de verdad es muy difícil que el hombre pise fuera. Para mí fue una trampa. Te lo digo con todas las letras, para mí fue una trampa lo que le hicieron a Christian Domínguez”, declaró el brasileño.

“La única presión por la que ella no perdona es por la presión social de las redes y de los medios. No es la traición. En sí, estaría dispuesta a perdonar porque fue una trampa. No hubo beso, no hubo nada. Esto no fue una trampa, fue sembrado. Hay una cosa importante que quiero decir, para mí esto fue sembrado y fue alguien de algún programa de televisión”, precisó Do Santos.

Además de criticar duramente al “Profeta de América”, Magaly Medina presentó un informe en el que aparecen todas las veces que este no acertó con sus predicciones, como cuando dijo que Paolo Guerrero no jugaría el Mundial Rusia 2018.