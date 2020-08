Christian Domínguez brindó una entrevista al programa de “Magaly TV: La Firme” en la que habló sobre sus planes de matrimonio con Pamela Franco. El cantante de cumbia aseguró que él y su pareja no están ansiosos por llegar al altar y que prefieren esperan que la pandemia del coronavirus pase, pues dentro de sus planes no está casarse usando mascarillas.

“No hay apuro por casarnos. Queremos hacerlo como queramos y si la pandemia dura dos años, esperaremos los dos años, porque la idea es que te quedes con un hermoso recuerdo. No está en nuestros planes casarnos con mascarillas”, dijo el líder de la Gran Orquesta Internacional.

Al ser consultado sobre sus papeles de divorcio con su aún esposa Tania, indicó: “Ella (Tania) me quiso ayudar, pero después de la pandemia ya hemos dicho que (por ahora) no se haga nada”.

Finalmente, Christian Domínguez confesó que tanto él como Pamela se contagiaron de coronavirus en el mes de abril, cuando la pandemia recién estaba en su primera etapa en Perú. Sin embargo, para su tranquilidad, no tuvo complicaciones en su salud.

“Yo fui uno de los primeros (en contagiarse), ni me di cuenta. Me enteré después de meses. No tuve ninguna molestia, fui asintomático completamente. Cuando me hice la prueba yo estaba terminando, estamos hablando de abril. (Pamela también) claro, vivimos juntos”, dijo.

Tras el informe, Magaly Medina opinó al respecto y dijo: “No sé, yo creo que casado legalmente, una boda real, no la vamos a ver. Él dice que ha tomado malas decisiones, reconoce que ha tenido muchos errores, incluso más de los que nosotros hemos visto. Pero ya reconocerlos es un buen comienzo, así es como un ser humano evoluciona. Pero dice que en el 2020 no se casa”.

