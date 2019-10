▶ Isabel Acevedo viajó a Cancún tras fin de relación con Christian Domínguez

El programa “Magaly TV, la firme” converso con Tanía Ríos, expareja del cantante, y manifestó que no hay proceso de divorcio con Christian Domínguez hasta la actualidad.

Tania Ríos vive en Nueva York, Estados Unidos, y manifestó que sigue casada con el cantante peruano. “Yo sigo felizmente casada, siendo la señora Domínguez”, indicó.

“Me gustaría mucho conversar con él, sin cámaras, sin público, sin intermediarios, siendo él y yo. Los únicos casados aquí somo él y yo”, dijo al programa de espectáculos.

Tania Ríos contó que ha buscado de Christian Domínguez sin éxito. “Yo he tratado de buscarlo por personas que sé que tienen acceso a comunicarse con él, pero simplemente él evade eso”, sostuvo.

“Siempre que he tratado de localizarlo de una u otra forma, él no me da la cara”, agregó.

Ríos reveló que le parece bien que Christian Domínguez ponga sus “carros” a nombre de otra persona. “Me parece muy bien yo tampoco puedo poner nada a mi nombre, está bien”, mencionó. “Obviamente si él es mi esposo le corresponde y si yo soy la esposa me corresponde”, añadió.

La expareja del cantante dijo que no tenía “ninguna queja" sobre la relación que tuvo con Christian Domínguez. “Nada que quejarme en ningún sentido de la palabra. Para mí fue, como lo dije algún tiempo atrás, el hombre perfecto”, concluyó.

