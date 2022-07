Christian Meier llegó a ser conocido en todo Latinoamérica por protagonizar telenovelas como “El Zorro: la espada y la rosa” y “Doña Bárbara”. A pesar de su amplia trayectoria en este género, el actor peruano ha optado por otro tipo de proyectos, como “Ana” junto a Ana de la Reguera.

Christian Dietrich Meier Zender, nombre completo del artista, inició su carrera en la banda Arena Hash, junto a Pedro Suárez-Vértiz, Patricio Suárez-Vértiz y Arturo Pomar Jr. Después de la disolución de la agrupación y tratar de triunfar como solista, decidió incursionar en la actuación.

Su primera telenovela fue una producción peruana llamada “El ángel vengador: Calígula”, en la cual tuvo un papel secundario. Luego, compartió créditos con Gianella Neyra en “Malicia”. Su protagónico internacional llegó con “Amores, querer con alevosía” , donde trabajó con Bárbara Mori. Pronto, se volvió un galán recurrente en telenovelas mexicanas y colombianas.

¿POR QUÉ CHRISTIAN MEIER NO HARÍA MÁS TELENOVELAS

Desde hace unos años, decidió dejar de formar parte de este género y ha optado por participar en otro tipo de películas y series. Su más reciente participación es en la segunda temporada de “Ana”, la comedia autobiográfica de Ana de la Reguera.

El programa se lanzó por primera vez en el 2020 y ha tenido tan buen recibimiento por el público que se ha renovado por una segunda entrega, la cual se estrenó el 22 de julio en la plataforma Pantaya en Estados Unidos y Prime Video en el resto de países.

Christian Meier como "Yo mero" y Ana de la Reguera en la serie autobiográfica "Ana" (Foto: Viacom International Studios)

En una entrevista con la revista “People en Español”, Christian Meier hizo una revelación muy importante, pues descartó por completo volver a trabajar en telenovelas. Debido a su amplia trayectoria, en la cual hizo más de 20 novelas durante dos décadas, considera que ya es “una etapa en la que hizo más de lo que debía”.

“Creo que ya cumplí con un ciclo y con una parte que fue divertida mientras duró, pero que dejé de disfrutarla en los últimos años”, afirmó.

Adicionalmente, dio su opinión sobre la forma en la que se realizan las telenovelas y cómo no han evolucionado a lo largo del tiempo, lo cual ocasionó que deje de verlo como algo emocionante y retador.

“Es un género que funciona mucho, pero creo que es un género también repetitivo y que no ha evolucionado. Base del éxito es la fórmula que tiene y que ha ido funcionando desde hace 70 años. Preferí irme por otro tipo de papeles que me demandan más riesgo, más trabajo o me dieran más satisfacciones”, comentó el intérprete de 52 años. “Probablemente, muchos de ellos no tienen la exposición que puede tener una telenovela en horario estelar, pero son trabajos que disfruto más el día de hoy”.

Pese a su postura crítica acerca de las telenovelas, agradece las oportunidades que tuvo y las puertas que le abrieron.