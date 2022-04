Christian Nodal sigue en boca de todos no solo por ser el exnovio de Belinda, sino por sus canciones, que son las preferidas del género regional mexicano, muchas de ellas dedicadas al amor real, el que viven, sienten y sufren las personas comunes. Por eso mismo, sus letras terminan calando en el corazón del oyente azteca, quien lo tiene dentro de sus predilectos.

Una de las canciones que más ha pegado en el oído de todo México es “De los besos que te di”, una canción que lanzó en el 2019 y que pertenece al álbum “Ahora”. Así, la interrogante saltó a la vista: ¿En quién se inspiró para componer dicha canción?

Los compositores fueron el mismo Nodal, Edgar Barrera, Gussy Lau y José Esparza y la musa para tan emocionales versos podría ser la hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar. En las redes sociales han empezado a comentar que hay más de un motivo para pensar en ello.

Christian Nodal terminó su relación con Belinda en febrero pasado (Foto: Christian Nodal / Facebook)

¿POR QUÉ ANGELA AGUILAR SERÍA LA INSPIRACIÓN DE “LOS BESOS QUE TE DI” DE CHRISTIAN NODAL?

Más allá de especulaciones de una relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, ambos cantantes se han encargado de desmentirlo, afirmando que tiene una buena relación de amigos y colegas.

La misma que quedó en evidencia cuando trabajaron juntos en el tema “Dime cómo quieres” que rápidamente se colocó en el gusto de los fans y conquistó los oídos de todo México.

Más bien el rumor que tomó fuerza en los últimos días fue el de una relación entre Aguilar y Gussy Lau, compositor mexicano que participó en el tema “De los besos que te di”. ¿La razón? Se filtraron unas fotos en las que aparecen besándose.

NUEVOS MOTIVOS DE LA RUPTURA ENTRE CHRISTIAN NODAL Y BELINDA

Si bien ambos no han querido dar detalles de los motivos por los que decidieron terminar su relación cuando se esperaba que se casarán, nuevas informaciones de los motivos de la ruptura empezaron a salir.

De acuerdo a Publimetro México, una de las causantes fue un préstamo que le hizo Nodal a Belinda para que pagase una deuda tributaria, pero ella terminó pagando otra deuda que tenía con su exnovio, Lupillo Rivera: una casa.

No obstante, eso no sería el único motivo, pues gente que trabajó cerca a la pareja desveló que “Nodal le habría sido infiel a Belinda varias veces. Supuestamente estaba muy enamorado de ella, pero varias veces le puso el cuerno con escorts. Aunque parecía que todo el tiempo estaban juntos, no era así y cuando no estaba con ella, aprovechaba para divertirse. Había veces que se le desaparecía y ni le contestaba el teléfono a Belinda”.